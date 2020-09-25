В Совет Федерации от новосибирского заксобрания пойдет Александр Карелин

— Фракция «Единая Россия» в заксобрании приняла решение голосовать всей фракцией. Для нас большой честью является выдвижение кандидатом в Совет Федерации Александра Карелина, — сообщил на первой сессии регионального парламента седьмого созыва вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов. — Он будет представлять нашу область вместе с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым и председателем заксобрания Андреем Шимкивым, заниматься решением стратегических вопросов и задач, стоящих перед регионом. Уверен, что эти задачи будут выполнены. Ни один член фракции «Единая Россия» не усомнился в кандидатуре.

Александр Карелин был вторым номером в списке «Единой России» на выборах 11-13 сентября и прошел в седьмой созыв регионального парламента. С 15 сентября он досрочно сложил с себя полномочия депутата Госдумы.

— Уверен, что в случае избрания Александра Карелина на должность сенатора в Совете Федерации, в связке с Владимиром Городецким (сенатор от правительства региона), будет сделано все, чтобы важные для региона решения были воплощены в жизнь, — заявил Андрей Травников. — Учитывая авторитет Карелина не только в регионе, но и в России, количество наших сторонников вырастет в разы.

Андрей Шимкив, избранный председателем регионального парламента седьмого созыва, и губернатор области поблагодарили Владимира Лаптева, который работал в Совете Федерации от регионального парламента шестого созыва, за проделанную работу. Травников отметил, что «за этот период было продвинуто много законодательных инициатив, решено много вопросов, защищающих интересы, как Новосибирской области, так и других субъектов РФ».

Лаптев, который прошел депутатом в седьмой созыв заксобрания по одномандатному округу, в свою очередь заявил, что «Карелин достойная кандидатура для представления интересов региона на уровне Российской федерации» и пообещал работать в региональном парламенте «в единой команде».

По результатам тайного голосования за кандидатуру Александра Карелина проголосовало 70, из 73 депутатов, присутствовавших на сессии.

Фото с сайта реготделения партии «Единая Россия»