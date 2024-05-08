Добровольцев для восстановления домов в Мариуполе ищут в Новосибирской области

Объявлен сбор добровольцев для восстановления домов в Мариуполе.

Как говорится в сообщении Минстроя Новосибирской области, набор производится Синодальным отделом по благотворительности Русской православной церкви.

Ремонт будет производиться у тех владельцев домов, кто не может сделать этого сам: инвалидов, пожилых и многодетных семей.

— Затраты на проезд, проживание и питание берет на себя РПЦ, — отмечается в посте Минстроя в «Телеграме».

На данный момент уже 800 жителей из 70 регионов России отозвались на призыв РПЦ и приняли участие в восстановительных работах. Отремонтировано 214 домов.

Ранее редакция сообщала о том, что стартовал ремонт улицы Авиастроителей в Новосибирске.