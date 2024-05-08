Почти половина новосибирских компаний запланировала летние корпоративы

48% новосибирских компаний планирует проведение летних корпоративных мероприятий, а 17% — не определились с решением. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы Superjob.

О том, что летние мероприятия в компании не будут проводиться заявили 35% компаний.

Опрос показал, что из тех компаний, которые проводили корпоративы в 2023 году и планируют в этом, 40% хотят увеличить прошлогодний бюджет. Сократили бюджет 10% компаний, еще 27% планируют потратить такую же сумму, как и в прошлом году.

Среди наиболее популярных форматов, компании называют фуршет, спортивное/туристское мероприятие, пикник, тимбилдинг и выезд в отель/дом отдыха.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области выбор загородного жилья при поездках с детьми за год вырос на 72%, а с животными — на 87%.