Стартовал ремонт улицы Авиастроителей в Новосибирске

Улицу Авиастроителей отремонтируют в Новосибирске. Закончить должны к концу августа 2024 года.

— Контрактом предусмотрен ремонт улицы на участке протяженностью 900 метров. Площадь ремонтного участка — 14 250 квадратных метров, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Кроме ремонта проезжей части, также будут отремонтированы тротуары, восстановлен бордюр и газон.

Стоимость работ составляет 70 миллионов рублей.

В будущем отремонтированная дорога станет завершающим звеном между улицей Трикотажная и проспектом Дзержинского, а также улицей Учительской. Участки этих улиц привели в порядок еще в прошлом году.

Ранее редакция сообщала о том, что подрядчик выплатит 550 тысяч за сорванный контракт на ремонт дорог под Новосибирском.