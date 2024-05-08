Стартовал ремонт улицы Авиастроителей в Новосибирске

Улицу Авиастроителей отремонтируют в Новосибирске. Закончить должны к концу августа 2024 года.
— Контрактом предусмотрен ремонт улицы на участке протяженностью 900 метров. Площадь ремонтного участка — 14 250 квадратных метров, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Кроме ремонта проезжей части, также будут отремонтированы тротуары, восстановлен бордюр и газон.
Стоимость работ составляет 70 миллионов рублей.
В будущем отремонтированная дорога станет завершающим звеном между улицей Трикотажная и проспектом Дзержинского, а также улицей Учительской. Участки этих улиц привели в порядок еще в прошлом году.
Ранее редакция сообщала о том, что подрядчик выплатит 550 тысяч за сорванный контракт на ремонт дорог под Новосибирском.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik
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