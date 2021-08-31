Добровольное страхование от мошенничества с банковскими картами в Банке Акцепт!

Банковские карты одно из самых популярных средств расчета, но, к сожалению, никто не застрахован от хищения денег злоумышленниками. Поэтому Банк Акцепт совместно со страховой компанией «ВСК» разработал для своих клиентов программу, которая позволит защитить денежные средства и вернуть их при наступлении страхового случая.
Денежные средства, находящиеся на текущем счете, застрахованной карты. Вы можете выбрать один из двух пакетов, покрытие будет зависеть от набора услуг.
В Пакет №1 входит страхование при:
В Пакет №2 входит страхование в следующем случае:
Хищение у застрахованного лица наличных, полученных в банкомате, путем нападения или грабежа в течение трех часов с момента снятия средств.
Застрахуйте свою карту в Банке Акцепт и живите спокойно!
Продукт страховой компании «ВСК».
Подробности по телефону: 8-800-100-27-37и на akcept.ru
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Фото предоставлены пресс-службой банка
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