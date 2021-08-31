Группа «Сибантрацит» продолжает поддержку программы «Учитель для России» в Новосибирской области

«Сибантрацит» второй год подряд выступает основным партнером программы «Учитель для России» в регионе. В этом году к ней присоединились ещё 9 школ, и Новосибирская область стала вторым из семи регионов России по количеству педагогов — более 50 учителей будут работать в 18 школах области в рамках программы развития образования.

Часть педагогов — представители сибирских регионов, остальные приехали из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Перми и других городов. Среди них – учителя-предметники, а также педагоги начальной школы.

Первый год работы показал, что участие в программе – это интересный опыт и для детей, и для педагогов. Учителя возили детей на профориентационные экскурсии в Новосибирск, готовили к выступлению на детской конференции в формате TEDx «Мысли вслух», организовали «Онлайн-школу», подготовили проекты по редизайну школьных пространств.

«Ребята с удовольствием ходят на уроки, получают достойное образование, участвуют во внешкольных проектах, а учителя максимально реализуют свои навыки и творческие возможности. Мы гордимся результатами и благодарны «Сибантрациту» за поддержку, благодаря которой программа успешно реализуется в Новосибирской области», — говорит Ирина Ануфриева, региональный директор программы в Новосибирской области.

В течение пяти лет в регион приедут 130 учителей – участников программы. Объем финансирования программы «Сибантрацитом» за этот период составит около 145 млн руб.

Справочно:

«Учитель для России» — программа, цель которой – обеспечить равенство образовательных возможностей для детей в разных регионах России. Она предлагает альтернативный вход в профессию учителя для специалистов из разных сфер, а также обучение и поддержку участников в течение двух лет. Программу реализует благотворительный фонд «Новый учитель» при стратегическом партнёрстве с ПАО «Сбербанк России», благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее» и Институтом образования НИУ ВШЭ. В 2021 году «Учитель для России» работает в 95 школах семи регионов России, в которых учителя программы обучают более 30 тысяч детей.