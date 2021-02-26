«Дочь рыбака»: из Берлина в Новосибирск

6 марта в 19.00 (18+) в «Победе» она представит свой фильм «Дочь рыбака», который попал в программу 71-го Берлинского кинофестиваля.

Первые показы феерии «Дочь рыбака» прошли в «Победе» в середине января и вызвали огромный ажиотаж. В феврале картину отобрали на 71-й Берлинский кинофестиваль, организаторы которого отметили «визуальное богатство и чрезвычайную оригинальность киновселенной» Юлдус Бахтиозиной.

По сюжету продавщица рыбного ларька Полина Щукина после исчезновения младшего брата мучается бессонницей, из-за которой с трудом откликается на реальность. Реклама по телевизору обещает ей избавление от тревог и превращение в настоящую царевну: нужно лишь выйти из комнаты — и за дверью начнётся сказка. Полина решается на этот шаг.

Фильм сделан в жанре сказочной сатиры и погружает зрителя в мир, где кокошники соседствуют с грилзами, а пышные царские костюмы — со строгими интерьерами советской библиотеки. Это исследование, путешествие художника по российской культуре различных эпох.

На следующий день, 7 марта, на лекции, подготовленной специально для новосибирцев, Юлдус расскажет, какое искусство востребовано сегодня. Ее живые выступления – это яркое шоу, провокационная подача, обилие визуального материала и бесценной информации для художников, дизайнеров, фотографов, костюмеров, визажистов и всех, кто увлекается актуальным искусством.

Работы Бахтиозиной выставляются в Англии, Германии, Канаде, Гонконге, Италии и США. Она стала амбассадором Gucci Beauty и в 2019 году дебютировала в Королевском оперном театре Лондона как дизайнер костюмов и грима. Юлдус — первый спикер из России на конференции TED, всего она выступала на знаменитой площадке в Ванкувере дважды. Сегодня Юлдус собирает залы с рассказами об искусстве и фотографии по всему миру.