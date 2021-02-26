В январе аэропорт Толмачёво обслужил почти 399 тысяч пассажиров

За январь 2021 года аэропорт Толмачёво обслужил 398 950 пассажиров (-24%). Количество пассажиров на внутренних воздушных линиях составило 375 221 (+5,9%), на международных — 23 729 (-86,1%), сообщили в пресс-службе аэропорта.

Отмечается, что наиболее динамичными направлениями января по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на внутрироссийских авиалиниях стали: Уфа (+91,4%), Благовещенск (+56,2%), Воронеж (+50,3%), Братск (+46,6%), Казань (+38,4%), Ноябрьск (+36,9%), Кемерово (+36,2%), Абакан (+33,8%), Магнитогорск (+33,7%), Новый Уренгой (+30,1%), Ульяновск (+24,6%), Норильск (+22,9%) и Иркутск (+20,1%).

Кроме того, пассажиропоток на маршруте Новосибирск – Санкт-Петербург вырос на 19%. Динамика пассажиропотока на направлениях юга России составила +77,2%, при этом наибольшие значения показали Анапа (+182,6%), Сочи (+154,3%) и Краснодар (+44,1%).

— С 7 января S7 Airlines приступила к выполнению еженедельных прямых рейсов из Новосибирска в Махачкалу. В январе также были продолжены открытые в 2020 году рейсы по новым направлениям в Грозный, Волгоград, Оренбург, Нижнекамск, Ульяновск, Магнитогорск, Кемерово, Барнаул. Также в январе продолжались открытые в зимнем расписании регулярные рейсы по международным направлениям в Анталью, Дубай, Бангкок, чартерные рейсы на остров Занзибар. На направлениях СНГ выполняются специальные чартерные грузопассажирские рейсы в Бишкек и Ош, — уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе рассказали, что количество трансферных пассажиров аэропорта по итогам января снизилось на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их доля в общем пассажиропотоке составила 28,3%.

За первый месяц 2021 года аэропорт обслужил 2 495 самолёто-вылетов (-4,2% к аналогичному периоду прошлого года). С начала 2021 года грузопоток составил 2 166 тонн (+2,4%).

В пресс-службе подчеркнули, что в 2021 году ожидается дальнейшее развитие маршрутной сети аэропорта и открытие регулярных рейсов по таким новым направлениям как Калининград и Геленджик.