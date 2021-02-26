В Новосибирской филармонии выступит джазовая певица Сибель Кёсе

10 марта в Новосибирской филармонии выступит уникальная джазовая певица Сибель Кёсе и квартет Алексея Черемизова.

Сибель Кёсе начала джазовую карьеру в 1987, а через пять лет уже стала обладательницей главного приза в Международном конкурсе джазовых певцов в Польше. С тех пор ее карьера развивалась стремительно: Сибель Кёсе постоянно выступает во Франции, в Польше и в Турции. Певица принимала участие в многочисленных фестивалях: Istanbul Jazz Festival, Festival of Jazz Standards (Польша), Fete des Jazz (Франция), Miedznaradowy Festiwal Pianistow Jazzowych (Польша), Jazz au Xiricourt (Франция), Jazz in Marciac (Франция). Она выступала с Рики Фордом, Слайдом Хэмптоном и Жан-Лу Лоньоном, с таким мэтром турецкого джаза, как Туна Отенель.

С Алексеем Черемизовым Сибель Кёсе когда-то впервые вышла на российскую сцену. Развивая традиции джаза и блюза, джаз-квартет Алексея Черемизова постоянно открывает в своем творчестве новые музыкальные пространства, сочетая динамичный и цельный ансамблевый стиль исполнения с яркими, экспрессивными соло. Майлз Дэвис, Дюк Эллингтон, Джаван, Сонни Берк, Сидней Беше, Джеймс Ван Хьюзен – далеко неполный список имён, джазовые стандарты которых мы услышим в исполнении Квартета Алексея Черемизова и Сибель Кёсе.

10 марта 2021, ГКЗ им. А. М. Каца, начало в 19.00, 18+

«ВСЕ ДЖАЗОВЫЕ ХИТЫ»

Джазовые стандарты

Сибель КЁСЕ, вокал (Турция)

КВАРТЕТ Алексея ЧЕРЕМИЗОВА

Алексей ЧЕРЕМИЗОВ, рояль (Санкт-Петербург)

Дмитрий АВЕРЧЕНКОВ, контрабас

Евгений СУВОРОВ, ударные

Андрей КОНСТАНТИНОВ, саксофон