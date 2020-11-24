Договор с бывшим кандидатом-спойлером признан незаконным

Суд Центрального района Новосибирска под председательством судьи Светланы Постоялко признал недействительным трудовой договор экс-кандидата в депутаты заксобрания Алексея Полякова с помощником еще одного экс-кандидата и экс-депутата Андрея Жирнова. Информацию об этом, размещенную на сайте суда, редакции подтвердила представитель истца Анна Яковлева. По словам собеседника издания, через несколько дней ожидается мотивированное решение, в котором будет сказано, какими именно нормами законодательства руководствовался суд. Пока речь идет только о расторжении договора. Намерен ли истец компенсировать моральный вред, его представитель пока не знает.
— Цель заключения такого договора — запутать избирателей и уменьшить количество голосов за Илью Полякова, выдвинув кандидата-двойника, — говорится в исковом заявлении. — Если бы истец знал о цели договора, то никогда бы его не заключил… Отсутствие информации о действительной цели оспариваемой сделки, а также намеренное сокрытие от истца информации о части его обязанностей расценивается Алексеем Поляковым как существенное введение в заблуждение и обман — намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить.
Ранее сообщалось о возможном привлечении в качестве третьего лица Андрея Жирнова, чей помощник, по мнению истца, вряд ли действовал по собственной инициативе. Однако, как сообщает Анна Яковлева, привлекать экс-депутата суд не стал.
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