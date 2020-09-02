На помощника депутата Андрея Жирнова подали иск в суд

Экс-кандидат в заксобрание по округу №22 в Заельцовском районе Алексей Поляков в судебном порядке требует признать недействительным договор об оказании услуг, заключенный между ним и представителем штаба кандидата в заксобрание, действующего депутата и советника мэра Новосибирска Андрея Жирнова.

— Цель заключения такого договора — запутать избирателей и уменьшить количество голосов за Илью Полякова, выдвинув кандидата-двойника, — говорится в исковом заявлении, поданном в Центральный районный суд Новосибирска. — Если бы истец знал о цели договора, то никогда бы его не заключил… Отсутствие информации о действительной цели оспариваемой сделки, а также намеренное сокрытие от истца информации о части его обязанностей расценивается Алексеем Поляковым как существенное введение в заблуждение и обман — намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить.

Напомним, ранее Поляков сообщал, что представители штаба Жирнова поставили перед ним задачу — зарегистрироваться на выборах, собрать подписи в свою поддержку, а после этого сагитировать подписавшихся проголосовать за Жирнова, выступив таким образом в качестве спойлера основного соперника последнего — председателя совета директоров ГК «Стрижи» Ильи Полякова. Как впоследствии сообщил региональным СМИ теперь уже экс-кандидат, о его миссии в качестве двойника одного из основных кандидатов наниматель не поставил в известность, а согласился он на подписание договора, поскольку нуждался в заработке. Несмотря на то, что Алексей Поляков в настоящее время уже не является кандидатом, так как добровольно снял кандидатуру, договор об оказании услуг, как следует из иска, продолжает действовать. В его рамках прописана ответственность в виде штрафа в размере 2 млн рублей за каждый неисполненный пункт.

Как следует из иска, помимо самого истца и потенциально введенных в заблуждение избирателей, действия ответчика затрагивают и интересы третьего лица — ранее упомянутого Ильи Полякова, которого истец намерен привлечь к судебному процессу в качестве третьей стороны.

— Избиратели были бы введены в заблуждение относительно действительного кандидата по фамилии Поляков, — сообщается в документе. — Это существенным образом повлияло бы на количество потенциальных голосов за его кандидатуру в сторону уменьшения.

Как пояснил в комментарии Infopro54 представитель истца Антон Бухмин, сейчас обсуждается возможность привлечения к судебному разбирательству непосредственного начальника ответчика — депутата и кандидата в депутаты заксобрания Андрея Жирнова.

— Поскольку ответчик является, по нашему мнению и исходя из открытых источников, помощником Жирнова, соответственно, потребуется привлечение Жирнова в рамках этого спора для дачи пояснений, для раскрытия истинной цели заключения этого соглашения, — говорит Бухмин. — По большому счету заключение какого-то договора указывает, что, скорее всего, инициатором этой сделки был как раз Жирнов.

Собеседник редакции не исключает, что со стороны ответчика могут взыскать материальную компенсацию в пользу истца за причинение морального вреда.

— Такие моменты будем обсуждать и корректировать, когда иск будет принят к производству и назначена дата судебного заседания, — говорит представитель истца. — Возможно, какие-то детали, уточнения в ходе судебного разбирательства возникнут, в связи с чем мы станем адекватно уточнять и корректировать наши требования.

Необходимо напомнить, что на территории того же Заельцовского района, но только на выборах в горсовет Новосибирска, отметился еще один самовыдвиженец по фамилии Поляков. Как уже сообщалось, в отношении него следственными органами проводится проверка по факту возможной фальсификации подписей избирателей, представленных в горизбирком.

Также напомним, что только Поляковыми история со спойлерами в Заельцовском районе не ограничивается. На территории округа №8 на выборы в горсовет заявился в качестве самовыдвиженца (впоследствии снял свою кандидатуру) однофамилец кандидата от ЛДПР Василия Стрекалова. Стоит отметить, что кандидатом в горсовет по данному округу числится еще один советник мэра Новосибирска, депутат горсовета Иван Конобеев.

Фото: pixabay.com, автор- AJEL