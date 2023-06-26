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Договоры «дарения прописки» были аннулированы судом

  • 26/06/2023, 14:39
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Договоры «дарения прописки» были аннулированы судом
Необычную схему регистрации граждан по месту жительства обнаружила прокуратура – в доме площадью 20 квадратных метров было выделено 50 тысяч долей.

«Резиновый» дом был обнаружен в Калининском районе Новосибирска. Установлено, что в жилом доме площадью 20,7 квадратных метра, зарегистрированы жители, имеющие 9/450000 доли общей долевой собственности. Проверка установила, что люди получали постоянную прописку после того, как собственник дома «дарил» им мизерную долю в помещении. Такие «договоры дарения прописки» оформлялись с 2015 года. При этом в «резиновом» доме никто не проживал.

—  По результатам проверки, проведенной прокуратурой Калининского района, направлено в суд исковое заявление о признании договоров дарения недействительными, прекращении права собственности и снятии с регистрационного учета указанных граждан, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Суд встал на сторону надзорного ведомства. Решение в законную силу еще не вступило. По данным источника Infopro54, прописано в «резиновом» доме было больше 100 человек. Однако, судя по количеству долей, в помещении могли зарегистрировать до 50 тысяч человек. Пока было признано недействительными два договора дарения. Судьба еще нескольких десятков подобных документов решается в суде.

Фото pixabay — weinstock

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирска

Теги : резиновая квартира мошенничество с пропиской


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