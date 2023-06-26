Концепцию параллельных площадок в Новосибирске будут развивать на следующих праздничных мероприятиях

Опробованная в День города концепция параллельной работы сразу нескольких праздничных площадок будет развиваться и в ходе других праздничных мероприятий.

— Я на многих площадках был, — говорит губернатор Новосибирской области Андрей Травников. — Удалось реализовать концепцию, когда несколько площадок на любой вкус позволяли исключить скопления людей. У гуляющих настроение было позитивное. Поэтому концепцию эту развивайте, какие-то шероховатости устраняйте. Мне кажется, подход к проведению массовых мероприятий выработан очень правильно. Много подарков горожанам было подготовлено, например, объекты благоустройства. Видно, что город преображается. Продолжаем эту работу.

Данную концепцию поддерживают и в мэрии Новосибирска.

— Наличие параллельно больших площадок, на которых проводились мероприятия, позволили избежать большой концентрации участников, зрителей, облегчило организационные усилия и повысило безопасность, — сообщает глава города Анатолий Локоть. — Большие усилия со стороны правоохранительных органов. Особенно большая нагрузка на ГИБДД. Выражаю им благодарность от лица всех новосибирцев за обеспечение безопасности. Фактически трое суток круглосуточно работали. Также благодарен нашим дружинникам и экипажам МЧС. Сейчас территория приведена в порядок, открыто движение.

По словам мэра, наиболее знаковыми праздничными событиями стал единый выпускной «Время первых», выступления военных оркестров, ВДНХ, федеральный проект VK-Fest в новой парковой зоне и другие.

— Из содержательной части хочу отметить участие космонавта Анны Кикиной, Почётного Жителя Новосибирска, — приводит примеры глава города. — Мы ещё на одну площадку обратили внимание — площадка ВДНХ возле библиотеки. На ней были представлены технологии не только крупных предприятий, но и малого бизнеса. Есть новые отрасли — производство квадрокоптеров. Есть предприятия, которые отладили производство. Была отведена площадка под сельхозтематику, тоже пользовалась большой популярностью.

Ранее редакция сообщала, в каких сибирских городах состоялись, а в каких были отменены массовые мероприятия.