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Концепцию параллельных площадок в Новосибирске будут развивать на следующих праздничных мероприятиях

  • 26/06/2023, 14:34
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Концепцию параллельных площадок в Новосибирске будут развивать на следующих праздничных мероприятиях
В городском и областном руководстве положительно оценили опыт дня города, в первую очередь, в части безопасности участников торжеств.

Опробованная в День города концепция параллельной работы сразу нескольких праздничных площадок будет развиваться и в ходе других праздничных мероприятий.

Концепцию множества параллельных площадок в Новосибирске будут развивать на последующих праздничных мероприятиях

Я на многих площадках был, говорит губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Удалось реализовать концепцию, когда несколько площадок на любой вкус позволяли исключить скопления людей. У гуляющих настроение было позитивное. Поэтому концепцию эту развивайте, какие-то шероховатости устраняйте. Мне кажется, подход к проведению массовых мероприятий выработан очень правильно. Много подарков горожанам было подготовлено, например, объекты благоустройства. Видно, что город преображается. Продолжаем эту работу.

Данную концепцию поддерживают и в мэрии Новосибирска.

Наличие параллельно больших площадок, на которых проводились мероприятия, позволили избежать большой концентрации участников, зрителей, облегчило организационные усилия и повысило безопасность, сообщает глава города Анатолий Локоть. Большие усилия со стороны правоохранительных органов. Особенно большая нагрузка на ГИБДД. Выражаю им благодарность от лица всех новосибирцев за обеспечение безопасности. Фактически трое суток круглосуточно работали. Также благодарен нашим дружинникам и экипажам МЧС. Сейчас территория приведена в порядок, открыто движение.

Концепцию множества параллельных площадок в Новосибирске будут развивать на последующих праздничных мероприятиях

По словам мэра, наиболее знаковыми праздничными событиями стал единый выпускной «Время первых», выступления военных оркестров, ВДНХ, федеральный проект VK-Fest в новой парковой зоне и другие.

Из содержательной части хочу отметить участие космонавта Анны Кикиной, Почётного Жителя Новосибирска, приводит примеры глава города. Мы ещё на одну площадку обратили внимание площадка ВДНХ возле библиотеки. На ней были представлены технологии не только крупных предприятий, но и малого бизнеса. Есть новые отрасли производство квадрокоптеров. Есть предприятия, которые отладили производство. Была отведена площадка под сельхозтематику, тоже пользовалась большой популярностью.

Ранее редакция сообщала, в каких сибирских городах состоялись, а в каких были отменены массовые мероприятия.

Фото Юлии Даниловой

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Рубрики : Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : День города в Новосибирске


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