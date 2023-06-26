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Впервые в регионе увеличилось количество выявленных больных наркоманией на 5,6%

  • 26/06/2023, 14:44
Автор:
выявление больных наркоманией в Новосибирске
На 1 января 2023 года на учете стояло 5262 человека употребляющих наркотики.

Впервые в регионе в 2022 году увеличилось количество выявленных больных наркоманией на 5,6% (2454 человека). Об этом рассказала главный внештатный психиатр-нарколог региона Ольга Кормилина на пресс-конференции ТАСС.

За последние 5 лет наблюдается уменьшение в статистики употреблении наркотических средств на 20%.

На 1 января 2023 года на учете стояло 5262 человека употребляющих наркотики, это 1,4% больше чем в 2021 году. Из них с наркоманией 4280 человек (3,5% по сравнению с 2021 году).

Отмечается, что за 5 месяцев этого года зарегистрировано 1847 преступлений, связанных с оборотом наркотиков.

 Это на 96% больше, чем за аналогичный период прошлого года,  отметил Сергей Тарасенко, заместитель начальника управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области.

По его словам, это может быть объяснено тем, что противодействие наркопреступности это один из приоритетов в деятельности органов. Тарасенко также отметил, что ликвидация Гидры не сказалась на торговле наркотиками, так как по мимо этой сети есть еще несколько, которые создали общую площадку. В этом году выявлено 667 преступлений, которые совершались через интернет.

Ранее редакция сообщала о том, что полиция задержала бабушку, которая перевозила наркотики в карасях.

Фото: pixabay — LoboStudioHamburg

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : оборот наркотиков в Новосибирске выявление больных наркоманией в Новосибирске


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