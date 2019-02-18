Документация на онкодиспансер ушла в Минздрав РФ

— Сегодня медико-технологическое обоснования по онкоцентру, который планируется строить в Новосибирске, подготовлено и направлено на согласование в министерство здравоохранения России, — сообщил в кулуарах «Российского инвестиционного форума-2019» губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
По его словам, «коллеги в федеральном ведомстве обычно не затягивают с принятием решений». Получение согласования по документации в правительстве ожидают в течение месяца.
Фото с сайта РИФ-2019
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