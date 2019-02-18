Документация на онкодиспансер ушла в Минздрав РФ

— Сегодня медико-технологическое обоснования по онкоцентру, который планируется строить в Новосибирске, подготовлено и направлено на согласование в министерство здравоохранения России, — сообщил в кулуарах «Российского инвестиционного форума-2019» губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По его словам, «коллеги в федеральном ведомстве обычно не затягивают с принятием решений». Получение согласования по документации в правительстве ожидают в течение месяца.

Планируется, что в онкодиспансере будет 700-800 коек. Стоимость проекта ранее оценивалась в 5-6 млрд рублей. За счет создания онкодиспансера в регионе планируется решить вопросы по химиотерапии, наличию радиологических, реабилитационных отделений. На одной из пресс-конференций Травников сообщал, что регион планирует войти с этим объектом в национальный федеральный проект, реализация которого начнется в 2020 году. По данным за 2017 год, в Новосибирской области 215 больных онкологией на 100 тысяч населения.

Фото с сайта РИФ-2019