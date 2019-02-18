В Новосибирске ждут новых ГЧП-проектов на транспорте, в образовании и медицине

В рамках «Российского инвестиционного форума 2019» Новосибирская область подписала несколько соглашений, которые могут оказать серьезное влияние на развитие экономики региона:с Вологодской областью, с АО «Российский экспортный центр», с ПАО «Газпром Нефть», «Ассоциацией развития кластеров и технопарков России», Банком ВТБ, АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу», Ассоциацией «Национальное конгресс-бюро».

Самым масштабным по объему инвестиций стало соглашение, заключенное с компанией PepsiCo по строительству на территории Промышленно-логистического парка завода по производству снеков.Новое предприятие будет выпускать чипсы и сухарики под марками Lay’s, Cheetos и «ХрусTeam» и станет третьим заводом PepsiCo в России, выпускающим этот вид соленых закусок. Президент PepsiCo в России, Белоруссии, Украине, на Кавказе и в Центральной Азии Нил Старрок сообщил, что компания планирует вложить в проект не менее 10-12 млрд рублей. По его словам, сроки строительства завода составят чуть более 2 лет.

В ходе пресс-подхода губернатор Новосибирской области Андрей Травников, отвечая на вопросы журналистов, уточнил, что на предприятии будет создано 900 рабочих мест, а объем производства продуктов питания только на первом этапе составит до 50 тысяч тонн в год. Для области важным нюансом является тот факт, что предприятие будет закупать картофель у местных производителей. По итогам 2018 года PepsiCo заплатила в бюджет области 170 млн рублей, пояснил губернатор в кулуарах форума.

Соглашение о строительстве 7 поликлиник, подписанное на РИФе между Новосибирской областью и Группой «ВИС», стало первым масштабным медицинским проектом в формате ГЧП, запущенным в России.

— Сегодня завершается долгая и сложная работа по структурированию проекта по строительству в Новосибирске 7 поликлиник. Это самый масштабный проект в РФ в части организации первичной медицинской помощи: 7 тысяч приемов пациентов каждый день, почти 9 млрд рублей инвестиций,— напомнил Андрей Травников.

Глава группы «ВИС» Игорь Снегуров добавил, что договору предшествовала большая и непростая работа, и заверил, что компания приложит все усилия для реализации проекта по намеченному плану.

Во время пресс-подхода Травников уточнил, что тема здравоохранения сегодня становится очень актуальной, так как связана с задачами, поставленными президентом РФ. В результате регион уже получил массу предложений от инвесторов в сфере здравоохранения, и некоторые из них «оказались конкретными».

Еще одно крупное соглашение предусматривает строительство на территории ПЛП распределительного центра X5 Retail Group площадью около 37 тысяч кв. м. Работы на объекте уже ведутся. Ориентировочный объем инвестиций — 1,3 млрд рублей. Инвестором и застройщиком проекта выступает ООО «Распределительный центр «Новосибирск».

— Это наш первый распределительный центр в Сибири. Он будет обслуживать наши магазины — как находящиеся в Новосибирской области, так и расположенные в соседних регионах. Это существенно расширит объемы наших закупок у новосибирских производителей, — пояснил прессе в кулуарах форума директор по взаимодействию с органами государственной власти X5RetailGroupСтанислав Наумов. — В частности, мы уже планируем возить продукцию в Красноярск.

Запуск проекта запланирован на сентябрь 2019 года. В распредцентре будут созданы более 500 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Говоря о перспективах заключения новых ГЧП соглашений, губернатор отметил, что регион очень нуждается в обновлении подвижного состава общественного транспорта.

Сегодня, 18 февраля, пресс-служба правительства сообщила, что губернатор дал поручение министру здравоохранения Константину Хальзову проработать все инициативы, с которыми обратились потенциальные инвесторы на площадках форума, а также продолжить работу по поддержке ГЧП-проектов.

— Новосибирская область должна стать крупным медицинским центром. Как за счет развития государственных проектов — тех проектов по строительству новых объектов, по реконструкции и расширению объектов медицины федерального и регионального уровня, которые уже спланированы, — так и за счет появления частных медицинских проектов для оказания услуг жителям Новосибирской области, других регионов, государств, расположенных рядом с нами, — приводятся в пресс-релизе слова Травникова.

— Я езжу на форумы — Санкт-Петербургский, Дальневосточный, Сочинский — уже более 10 лет. Мы сотрудничаем с более чем 17 регионами и охватываем около 65% населения страны. У нас есть полноценные проекты, которые длятся по 3-7 лет, — говорит Таран.—На форумах мы говорим о новых планах, смотрим совместные задачи, обсуждаем — как с территориями и регионами лоббировать наши интересы на федеральном уровне. Изучаем федеральные инструменты поддержки, возможности получения льгот, заказов. Это называется «командная работа», когда инвестор работает с территорией, когда инвестор и территория работают с федеральной властью, с партнерами на мировом уровне.

Своими впечатлениями от «РИФ-2019» с корреспондентом InfoPro54 поделились и представители новосибирского бизнес-сообщества. В кулуарах форума глава РАТМ Холдинга Эдуард Таран отметил, что на РИФе есть чему поучиться, есть возможность получения разноплановых контактов и изучения истории, выставленных на стендах проектов. Можно посмотреть, как инвесторы работают на разных территориях, какие им предоставляются преференции и какие требования налагаются со стороны местной власти.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области