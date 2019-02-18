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В Новосибирске ждут новых ГЧП-проектов на транспорте, в образовании и медицине

На «РИФе» инвесторы оценивают территории и отношение власти.
  • 18/02/2019, 16:24
Авторы: Юлия Данилова, Ольга Лисиенко
На РИФе Новосибирская область подписала соглашения с инвесторами
«ГЧП на транспорте — очень хороший потенциал для сотрудничества с частными бизнесом.»

В рамках «Российского инвестиционного форума 2019» Новосибирская область подписала несколько соглашений, которые могут оказать серьезное влияние на развитие экономики региона:с Вологодской областью, с АО «Российский экспортный центр», с ПАО «Газпром Нефть», «Ассоциацией развития кластеров и технопарков России», Банком ВТБ, АНО «Агентство инвестиций в социальную сферу», Ассоциацией «Национальное конгресс-бюро».

Самым масштабным по объему инвестиций стало соглашение, заключенное с компанией PepsiCo по строительству на территории Промышленно-логистического парка завода по производству снеков.Новое предприятие будет выпускать чипсы и сухарики под марками Lay’s, Cheetos и «ХрусTeam» и станет третьим заводом PepsiCo в России, выпускающим этот вид соленых закусок. Президент PepsiCo в России, Белоруссии, Украине, на Кавказе и в Центральной Азии Нил Старрок сообщил, что компания планирует вложить в проект не менее 10-12 млрд рублей. По его словам, сроки строительства завода составят чуть более 2 лет.

В ходе пресс-подхода губернатор Новосибирской области Андрей Травников, отвечая на вопросы журналистов, уточнил, что на предприятии будет создано 900 рабочих мест, а объем производства продуктов питания только на первом этапе составит до 50 тысяч тонн в год. Для области важным нюансом является тот факт, что предприятие будет закупать картофель у местных производителей. По итогам 2018 года PepsiCo заплатила в бюджет области 170 млн рублей, пояснил губернатор в кулуарах форума.

Соглашение о строительстве 7 поликлиник, подписанное на РИФе между Новосибирской областью и Группой «ВИС», стало первым масштабным медицинским проектом в формате ГЧП, запущенным в России.

— Сегодня завершается долгая и сложная работа по структурированию проекта по строительству в Новосибирске 7 поликлиник. Это самый масштабный проект в РФ в части организации первичной медицинской помощи: 7 тысяч приемов пациентов каждый день, почти 9 млрд рублей инвестиций,— напомнил Андрей Травников.

Глава группы «ВИС» Игорь Снегуров добавил, что договору предшествовала большая и непростая работа, и заверил, что компания приложит все усилия для реализации проекта по намеченному плану.

Во время пресс-подхода Травников уточнил, что тема здравоохранения сегодня становится очень актуальной, так как связана с задачами, поставленными президентом РФ. В результате регион уже получил массу предложений от инвесторов в сфере здравоохранения, и некоторые из них «оказались конкретными».

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— В частности, год назад мы подписывали соглашение о создании в Новосибирске современного радиологического медцентра. Через несколько недель он будет сдан в эксплуатацию. Есть подобные инициативы и по другим направлениям медицины. Их нужно обсуждать и готовить. В ближайшие месяцы журналисты и жители региона узнают о запуске подобных проектов, — подчеркнул Травников.

Еще одно крупное соглашение предусматривает строительство на территории ПЛП распределительного центра X5 Retail Group площадью около 37 тысяч кв. м. Работы на объекте уже ведутся. Ориентировочный объем инвестиций — 1,3 млрд рублей. Инвестором и застройщиком проекта выступает ООО «Распределительный центр «Новосибирск».

— Это наш первый распределительный центр в Сибири. Он будет обслуживать наши магазины — как находящиеся в Новосибирской области, так и расположенные в соседних регионах. Это существенно расширит объемы наших закупок у новосибирских производителей, — пояснил прессе в кулуарах форума директор по взаимодействию с органами государственной власти X5RetailGroupСтанислав Наумов. — В частности, мы уже планируем возить продукцию в Красноярск.

Запуск проекта запланирован на сентябрь 2019 года. В распредцентре будут созданы более 500 новых высокотехнологичных рабочих мест.

Говоря о перспективах заключения новых ГЧП соглашений, губернатор отметил, что регион очень нуждается в обновлении подвижного состава общественного транспорта.

Проекты ГЧП в Новосибирской области

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— В других регионах России накоплен большой опыт решения этой проблемы. В Новосибирске крупные проекты ГЧП в общественном транспорте пока не реализовывались. Хотя, я считаю, что здесь очень хороший потенциал для сотрудничества с частным бизнесом, — заявил губернатор.— Есть еще два направления для развития ГЧП, рекомендованных национальными проектами. Речь идет о развитии сети школ с привлечением частных партнеров и о создании дополнительных мест в общежитиях при вузах. Новосибирск — студенческий город, мест в общежитиях не хватает, думаю, что для нас это будет актуально.

Сегодня, 18 февраля, пресс-служба правительства сообщила, что губернатор дал поручение министру здравоохранения Константину Хальзову проработать все инициативы, с которыми обратились потенциальные инвесторы на площадках форума, а также продолжить работу по поддержке ГЧП-проектов.

— Новосибирская область должна стать крупным медицинским центром. Как за счет развития государственных проектов — тех проектов по строительству новых объектов, по реконструкции и расширению объектов медицины федерального и регионального уровня, которые уже спланированы, — так и за счет появления частных медицинских проектов для оказания услуг жителям Новосибирской области, других регионов, государств, расположенных рядом с нами, — приводятся в пресс-релизе слова Травникова.

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Своими впечатлениями от «РИФ-2019» с корреспондентом InfoPro54 поделились и представители новосибирского бизнес-сообщества. В кулуарах форума глава РАТМ Холдинга Эдуард Таран отметил, что на РИФе есть чему поучиться, есть возможность получения разноплановых контактов и изучения истории, выставленных на стендах проектов. Можно посмотреть, как инвесторы работают на разных территориях, какие им предоставляются преференции и какие требования налагаются со стороны местной власти.

— Я езжу на форумы — Санкт-Петербургский, Дальневосточный, Сочинский — уже более 10 лет. Мы сотрудничаем с более чем 17 регионами и охватываем около 65% населения страны. У нас есть полноценные проекты, которые длятся по 3-7 лет, — говорит Таран.—На форумах мы говорим о новых планах, смотрим совместные задачи, обсуждаем — как с территориями и регионами лоббировать наши интересы на федеральном уровне. Изучаем федеральные инструменты поддержки, возможности получения льгот, заказов. Это называется «командная работа», когда инвестор работает с территорией, когда инвестор и территория работают с федеральной властью, с партнерами на мировом уровне.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

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