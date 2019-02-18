Город передаст в концессию две бани Новосибирска

Город готовит документацию по открытому конкурсу на право заключения концессионного соглашения в отношении муниципального имущества, расположенного по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Клубная, 37; Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Переездная, 63. Соответствующее постановление мэра города Новосибирска Анатолия Локтя размещено на сайте мэрии.

Объектом концессионного соглашения является банный комплекс, состоящий из недвижимого имущества и движимого имущества, технологически связанных между собой.

Для проведения реконструкции концессионеру передается следующее недвижимое и движимое имущество муниципальной казны города Новосибирска: здание бани на 10 помывочных мест площадью 327,2 кв. м, расположенное по ул. Клубной, 37, Балансовая стоимость здания – 12 570 000,00 рубля. Остаточная стоимость – 10 150 647,54 рубля (на 01.02.2019). Здание является собственностью города Новосибирска. Здание бани№ 9 площадью 893,3 кв. м, расположенное по ул. Переездной, 63. Балансовая стоимость здания – 582 903,00 рубля. Остаточная стоимость – 0 рублей (на 01.02.2019). Здание бани также является собственностью города Новосибирска.

Срок действия концессионного соглашения – 26 лет с даты заключения.

Согласно документации, концессионер обязан за свой счет осуществить государственную регистрацию прав владения и пользования объектом концессионного соглашения в качестве обременения права собственности концедента. Подготовить и согласовать в установленном порядке проектную документацию, необходимую для реконструкции муниципального имущества, с уполномоченными органами, в том числе с концедентом, в срок не позднее двенадцати месяцев со дня подписания концессионного соглашения. Осуществить реконструкцию объекта концессионного соглашения.

Срок реконструкции муниципального имущества и ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения – в течение трех лет с даты заключения концессионного соглашения. Обязательный объем инвестиций в реконструкцию муниципального имущества составляет 58,05 млн. рублей и рассчитан в ценах 2018 года.

Отмечается. что изменение целевого назначения объекта концессионного соглашения не допускается.

После реконструкции и ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения и до окончания срока действия концессионного соглашения концессионер обязан оказывать банные услуги в следующих объемах: не менее 9 часов рабочего времени в сутки, 6 дней в неделю в бане по ул. Переездной, 63; не менее 9 часов рабочего времени в сутки, 4 будних дня в неделю в бане по ул. Клубной, 37. Предоставлять установленные нормативными правовыми актами мэрии города Новосибирска льготы при оказании услуги гигиенического типа не менее 4 дней в неделю, с 10.00 до 17.00 час., кроме субботы и воскресенья, в банных отделениях второго разряда общего пользования. О выборе дней предоставления льготы концессионер письменно уведомляет мэрию города Новосибирска (управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска) в течение месяца с даты ввода в эксплуатацию объекта концессионного соглашения.

Начальный размер ежеквартальной концессионной платы определен на основании отчета независимого оценщика о ее рыночной стоимости и составляет 110 669,50 рублей.

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