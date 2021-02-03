Долг новосибирцев по налогам составляет 2,7 млрд рублей.

В 2020 году налоговые органы Новосибирской области начали использовать новый формат взаимодействия со службой судебных приставов по изъятию транспортных средств у должников-физических лиц. В 4 квартале 2020 года проведено 55 совместных рейдов по аресту автомобилей, либо документов на них, сообщили в УФНС по Новосибирской области.

В результате из 12,8 млн руб. долга владельцами арестованных транспортных средств оперативно погашено 7,2 млн руб. При этом надо отметить, что эвакуация автомобиля на штрафную стоянку дает практически 100% эффективность данных мероприятий.

— Для взыскания задолженности налоговая служба использует полный комплекс мер, предусмотренных законодательством, как морального, так и материального воздействия. В частности, должникам направляются требования об уплате налогов и сборов, может быть направлено письмо работодателю должника с сообщением о том, что он не исполняет обязанность по уплате налоговой задолженности. Налоговые органы обращаются за взысканием задолженности в суд, после чего службой судебных приставов могут быть приняты решения о наложении ареста на имущество, о приостановлении операций по банковским счетам должников, может быть введено ограничение на выезд за рубеж, — напоминает начальник отдела урегулирования задолженности регионального УФНС Наталья Шелехова.

В УФНС отметили, что по данным на 01.02.2021 налоговые органы Новосибирской области направили 701 работодателю информацию о задолженности по имущественным налогам у сотрудников. Среди адресатов – организации и учреждения с максимальной штатной численностью, органы исполнительной власти Новосибирской области, местного самоуправления и подведомственные организации. Общая сумма задолженности по всем адресатам превысила 89 млн руб.

Наталья Шелехова уточнила, что происходит постепенное снижение совокупной задолженности по налогам физических лиц за счет повышения как налоговой грамотности жителей Новосибирской области, так и эффективности мер взыскания недоимки. По отношению к началу 2020 года задолженность уменьшилась на 88,1 млн руб., по данным на 01.01.2021 она по-прежнему остается высокой и составляет 2,7 млрд руб.