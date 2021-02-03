Еще 135 случаев COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки

На утро 3 февраля в регионе выявлено 32 652 случая коронавирусной инфекции (+135 за сутки), в том числе у 1 833 детей. 30 155 пациентов выздоровели (+206 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 42 года, 71 год, 82 года и женщины в возрасте 35 лет, 61 год, 67 лет, 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 250 человек. В отделениях реанимации находятся 103 человека. На ИВЛ – 21 пациент.

6 детей госпитализированы с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 548. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 848 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 1 201 542 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 914 жителей региона, 93 488 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 3 829 обращений, госпитализированы 26 человек.