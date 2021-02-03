В Новосибирске спрос на долгосрочную аренду вырос на 42%

К концу прошлого года на рынке долгосрочной аренды отмечалась положительная динамика: спрос на съемные квартиры оказался на 16% выше по сравнению с показателями 2019 года. К таким выводам пришли аналитики Авито Недвижимости. По мнению экспертов, оживление интереса к долгосрочной аренде во многом объясняется повышением цен на покупку недвижимости: несмотря на появление льготных ипотечных программ, приобретение квартиры в собственность для некоторых россиян стало обходится дороже. Темпы роста предложения, при этом, не успевали за спросом: по сравнению с 2019 годом показатели выросли на 4%, а в сегменте трехкомнатных квартир незначительно снизились — на 1%.

Наибольший интерес для арендаторов традиционно представляли однокомнатные квартиры, по итогам года на них пришлось 56% спроса на рынке. Количество запросов потенциальных квартиросъемщиков по этому типу жилья за год выросло на 18%, а уровень предложения — на 3%. Средняя цена аренды однокомнатной квартиры по стране, как и по итогам 2019 года, составила 12 000 рублей в месяц.

Второе место по доле спроса (29%) занимали двухкомнатные квартиры. Их востребованность выросла за год на 9%, однако предложение увеличилось всего на 1%. Цены на двухкомнатные квартиры также не изменились: в среднем по стране снять такую квартиру обходилось в 15 000 рублей за месяц.

На третьем месте по популярности находились студии (9% спроса). В этом сегменте рынка аренды зафиксирован существенный рост как спроса (+44%), так и предложения (+31%) по итогам года. Средняя стоимость аренды студии в стране также выросла за год на 4% и составила 13 000 рублей в месяц.

Более просторные варианты были менее популярны: на трехкомнатные квартиры приходилось 6% спроса, а на четырехкомнатные — менее одного процента. Однако представленные на рынке предложения за год достаточно существенно поднялись в цене: аренда трехкомнатных квартир — на 18% до 20 000 рублей в месяц, четырехкомнатных — на 40% до 28 000 рублей в месяц. Квартиры большей площади, особенно в таких городах, как Москва и Санкт-Петербург, как правило, относятся к премиальному сегменту, арендные ставки которых выше среднерыночных значений. Кроме того, такая недвижимость часто сдается покомнатно, что не может не повлиять на их стоимость в целом. Одновременно совокупность этих факторов сказывается и на общих показателях по стране, которые выросли в годовом выражении.

— В прошлом году мы наблюдали падение спроса на долгосрочную аренду квартир по итогам I и II кварталов в большинстве регионов, однако в III квартале последовало его восстановление и даже превышение показателей, зафиксированных годом ранее. Таким образом, весенний кризис на рынке, связанный с ухудшением эпидемиологической обстановки, сменился его осенним подъемом, обусловленным сезонным фактором, а также частичным возобновлением деловой активности. К концу года ситуация на рынке пришла в равновесие: уровень предложения вырос — многие покидали крупные города в условиях удаленной работы и дистанционного обучения, за счет чего арендные ставки вернулись к отметкам 2020 года. Кроме того, прошлогодний бум на приобретение недвижимости, в основном в инвестиционных целях, обеспечивает вывод на арендный рынок новых предложений, что в перспективе будет еще больше стабилизировать обстановку, — говорит руководитель направлений вторичной недвижимости и долгосрочной аренды Авито Недвижимости Руслан Закирьянов.

По данным Авито Недвижимости, за год спрос на долгосрочную аренду квартир увеличился во всех крупнейших городах страны. Значительнее всего он вырос в Казани — на 77%. Средняя стоимость съемной квартиры в столице Татарстана составила 16 000 рублей в месяц. Второе место по росту спроса на аренду разделили Севастополь и Ижевск. В обоих городах количество запросов контактов арендодателей за год повысилось на 49%. При этом в Севастополе средняя цена квартиры составила 22 000 рублей в месяц, а в Ижевске — 12 000 рублей/месяц. Третье место по темпам увеличения спроса занял Новосибирск, где востребованность съемных квартир возросла на 42%, а средняя цена жилья в аренду составила 16 000 рублей в месяц.

В Москве спрос на долгосрочную аренду вырос в большей степени (+33%), чем в Санкт-Петербурге (+14%), несмотря на высокие цены (около 40 000 рублей в месяц, что втрое выше среднего показателя по России). Любопытно, что цены в столице снизились на 7% по сравнению с прошлым годом (преимущественно в категориях студий и однокомнатных квартир) при одновременном росте востребованности съемных квартир. Данное обстоятельство обусловлено, прежде всего, преобладанием уровня предложения над спросом, что, вероятно, связано с тем, что во время пандемии многие арендаторы выехали из снятых квартир, не желая возобновлять договор на следующий год в условиях неопределенной эпидемиологической обстановки. Уровень предложения в Новосибирске увеличился на 23%.