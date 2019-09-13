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Долги, доставшиеся по наследству: платить или не платить?

  • 13/09/2019, 09:49
По наследству передаются не только недвижимость и денежные накопления. Иногда вместо выгоды наследник получает одни растраты, потому что по закону долги умершего никуда не исчезают.

Переходят ли долги по наследству?

Ответ на этот вопрос можно найти в статье 1175 ГК РФ «Ответственность наследников по долгам наследодателя». Как следует из названия статьи, долговые обязательства умершего ложатся на плечи наследника, вне зависимости от того, имело место завещание или наследование по закону.

Какие долги необходимо выплачивать?

По закону наследник обязан выплатить:

  • кредиты;
  • долги физическим лицам (другим людям);
  • задолженности за ЖКУ;
  • договорные долги;
  • задолженности перед налоговой службой;
  • пени, штрафы и неустойки.

Следует отметить, что при оформлении кредита с поручителями взыскивать долги будут именно с них, а не с наследников. Также обязательства ложатся на созаемщиков и страховые компании.

Сумма наследуемого долга не может превышать стоимости имущества. К примеру, в наследство досталась квартира стоимостью 1,5 миллиона рублей, а задолженность равна 2 миллионам рублей. В таком случае, по закону, наследник не должен выплачивать «лишние» 500 тысяч рублей.

Какие долги не нужно гасить?

Законодательство описывает определенную группу долгов, которые называются неразрывно связанными с личностью наследодателя. Это означает, что наследник не должен их выплачивать, и ознакомиться с ними можно в статье 418 ГК РФ.

К таковым относятся:

  • алименты;
  • компенсации за нанесение ущерба здоровью или имуществу других лиц;
  • моральные компенсации;
  • договорные неустойки;
  • займы, оформленные без документов (не заверенные нотариусом или юристом).

Что же касается займов, полученных без расписки, наследник сам вправе решать, стоит их выплачивать или нет. Как таковых обязательств у него нет, и тот, кто занял деньги наследодателю, не сможет ничего требовать и отстоять свои права в судебном порядке.

Особый порядок выплаты алиментных платежей заключается в том, что после смерти должника наследник не должен платить будущие платежи по графику и в установленном размере. Однако если наследодатель накопил долг по алиментам в течение жизни, наследник обязан его погасить.

Что делать, если наследник не достиг совершеннолетия?

Зачастую наследство достается несовершеннолетним детям, и совершенно логично возникает вопрос: кто должен выплачивать долги наследодателя?

Как и в остальных случаях, обязательства переходят на наследника, но ответственность должны будут нести родители ребенка или законные представители (опекуны, попечители). Об этом написано в статье 28 ГК РФ.

Как отказаться от выплаты?

В практике не бывает случаев, когда наследник сначала оформил документы на имущество, а потом узнал о наличии долгов. При визите к нотариусу ему озвучивают, что входит в наследство, и он вправе решить, устраивает его это или нет. Но нужно понимать, что, отказываясь от задолженностей умершего родственника (или другого человека), он автоматически отказывается от имущества.

Сделать это можно двумя способами:

  • в течение 6 месяцев с открытия наследства написать письменный отказ нотариусу;
  • проигнорировать требование о вступлении в наследство.

Отказ может быть написан в пользу другого наследника. В случае, если все откажутся от долгов, и они, и имущество перейдут в собственность государства.

Сроки и порядок взысканий кредитов (наличные, ипотека, автокредит)

Требовать с наследника долги можно только в том случае, если кредитор обратился в суд и делом занялись судебные приставы. Заводится дело, исполнительный лист, и должник (в данном случае — наследодатель или наследник) обязан рассчитаться с физическим или юридическим лицом в течение 3 лет.

Через 3 года кредитор не вправе требовать с должника выплаты.

Если же наследник решил завладеть имуществом и долгами, ему нужно действовать следующим образом:

  • как можно быстрее уведомить банк или иную организацию, которая обратилась в суд для взыскания долгов, о смерти наследодателя;
  • принять решение о погашении долга перед банком: переоформить кредит на себя и вносить платежи по графику или погасить задолженность средствами, вырученными с продажи унаследованного имущества.

В некоторых случаях вопрос о погашении задолженностей умершего человека решается в особом порядке (например, при наследовании несколькими людьми в разных долях). Узнать все нюансы можно у нотариуса, ведущего дело, организации-кредитора и грамотного юриста, специализирующегося на гражданском праве.

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