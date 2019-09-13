«Ростелеком» выступит официальным партнером Международного форума «Технопром»

Компания «Ростелеком» поддержит VII Международный форум технологического развития «Технопром» в качестве официального партнера мероприятия. На площадке форума в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» компания представит комплексные современные решения для бизнеса и государства, в том числе технологии умного управления городами, телемедицинские сервисы и платформу для цифровизации промышленных предприятий, сообщили в пресс-службе компании.

— Компания «Ростелеком» как стратегический партнер национальной программы «Цифровая экономика» развивает сотрудничество с высокотехнологичными корпорациями и компаниями для того, чтобы внедрять современные инструменты, которые помогают сделать жизнь более комфортной, — сказал Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком». — На площадке «Технопрома» мы как раз покажем наши проекты: продемонстрируем систему видеонаблюдения и платформу по управлению дорожным движением, расскажем, какие сервисы мы готовы предложить для поддержки агропромышленного комплекса и для крупных промышленных производств.

В пресс-службе рассказали, что на главном стенде «Ростелекома» участники форума смогут оценить плюсы от внедрения проекта «Умный город» на примере населенного пункта Сатка Челябинской области, который одним из первых в России реализовал эту платформу на своей территории. В рамках проекта в этом городе уличное освещение заменили на энергоэффективное, отладили работу видеонаблюдения с аналитикой, установили умные домофоны, а также реализовали систему контроля вывоза твердых бытовых отходов на базе контейнерных датчиков и ГЛОНАСС-трекинга мусоровозов.

Отмечается, что на площадке «Технопрома» «Ростелеком» подпишет ряд стратегических соглашений, направленных на сотрудничество в сфере развития цифровых технологий. В деловой программе мероприятия компания примет участие в XI Сибирском форуме «Индустрия информационных систем», на котором специалисты «Ростелекома» расскажут о единой платформе сервисов кибербезопасности и презентуют IT-технологии для науки и образования.

Международный форум технологического развития «Технопром» работает в Новосибирске с 2013 года, в этот раз он пройдет с 18 по 20 сентября под лозунгом «Наука новой эры: технологии трансформации». В деловой программе запланировано более 90 мероприятий, в которых примут участие порядка 500 спикеров. Ожидается около 8 тысяч участников, в том числе 12 иностранных делегаций. Особое внимание участники форума планируют уделить национальным проектам, направленным на научно-технологическое развитие России, а также вопросам развития IT-инфраструктуры.

Фото предоставлено пресс-службой компании