В регионе решили создать фонд защиты прав дольщиков

— В 214-ФЗ внесены изменения, на основании которых субъектам РФ предписано создать у себя фонды по достройке проблемных объектов. Сегодня ни один регион еще такой фонд не создал. Мы написали заявку на имя министра строительства РФ Виталия Мутко, что область планирует принять участие в пилотном проекте, — сообщил на заседании комитета по ЖКХ регионального парламента министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Чиновник пояснил, что в рамках этой программы 78% финансирования будут поступать из федерального бюджета, 22% — из областного.

— Упускать такую возможность мы не имеем права. Предлагаем создать фонд на случай, если будет подтверждение федерального финансирования. Оно, вроде, уже есть. Даже на 2019 год, хотя порядка определения субъектов, участвующих в программе, еще нет, —добавил Шмидт.

По словам министра, все предложения, которые ведомство дало по софинансированию достройки домов, можно распределить внутри бюджетов минстроя на 2019-2022 годы. Дополнительных средств на эти цели пока не потребуется. Он заверил, что если не будет федерального финансирования, то за счет только областного проблемные дома достраиваться не будут. Шмид также отметил, что создание фонда носит временный характер. После завершения долгостроев он прекратит свое существование.

— Даю вам совет. Совершенно бесплатно: если до вчерашнего дня вы спрятали много домов, которые не числятся в реестре как объекты с обманутыми дольщиками, сегодня нужно быстро их выявить и присвоить соответствующий закону статус. Они никогда не достроятся за счет инвесторов, поэтому создание фонда — хорошая возможность получить на эти цели средства из федерального центра. Если получится, то, возможно, через 3-5 лет мы покончим с проблемой обманутых дольщиков, — прокомментировал депутат, гендиректор ГК «Первый строительный фонд», председатель Ассоциации «Региональный деловой клуб строителей» Майис Мамедов.

В итоге депутаты согласовали решение о создании фонда, но только при наличии федерального финансирования. Кроме того, председатель комитета, глава ГК «КПД-Газстрой» Евгений Покровский заявил, что в состав попечительского совета в обязательном порядке должны войти представители комитета.

В августе на пресс-конференции в ТАСС независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев отмечал, что, по его оценкам, после окончания переходного периода, связанного с изменением законодательства, регулирующего строительство жилых многоэтажных домов, — через 1,5 года — количество проблемных объектов в Новосибирске увеличится с 93 до 115-120. По официальным данным, сейчас в регионе 58 долгостроев, 14 из них планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

Фото Натальи Коробицыной