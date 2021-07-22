Долги молодых россиян продают коллекторам

С этой целью они продают их обязательства коллекторским организациям. В большинстве случаев такие кредиты были взяты еще во время пандемии коронавирусной инфекции, но не все смогли правильно рассчитать свои финансовые возможности и погасить имеющуюся задолженность.

Почему же сложилась такая ситуация? С одной стороны, лояльность многих микрофинансовых организаций, представленных на сайте и других сервисах, позволяет оформить заем, выполнив минимум требований. С другой стороны, часть молодежи оказалась не в состоянии взвешенно подойти к проблеме кредитования и трезво оценить свои возможности.

Например, только в первом квартале текущего года доля должников в возрасте до 25 лет, взявших микрозаймы «до зарплаты», подскочила до 20%, о чем сообщили РБК представители Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, когда пандемия только начиналась. Теперь коллекторам все чаще приходится работать с лицами, которым всего по 18-20 лет.

Как отметил гендиректор Debex Александр Данилов, чья фирма владеет онлайн-платформой по продаже просроченных долгов, в 2021 году доля злостных неплательщиков увеличилась лишь в категории молодых граждан и достигла 21,7%, тогда как в остальных возрастных группах такой тенденции не наблюдается.

Не только МФО, но и банки стали охотнее продавать обязательства молодежи коллекторам. Согласно статистическим данным, предоставленным НАПКА, в категории заемщиков до 20 лет в 2020 году это были 0,2%, а в 2021-м — 0,7%. Хотя здесь не очень большие цифры, но они отражают нежелание банков выдавать кредиты молодым людям.

Напомним, что рост доли онлайн-займов наблюдается с 2018 году. И уже в четвертом квартале 2020-го 75% микрокредитов «до зарплаты» (PDL) выдавались именно дистанционно, тогда как среди среднесрочных (IL) — всего 22%. Об этом сообщает ЦБ РФ.

Как микрофинансовые организации относятся к молодым заемщикам? Например, в «МигКредите» и «Лайм-Займе» установлен минимальный порог в 21 год, а на платформе Webbankir — старше 20 лет. «БыстроДеньги» (Eqvanta) хоть и выдает кредиты лицам меньшего возраста (18-20 лет), но они составляют лишь 5-7% от общего числа клиентов (это количество удвоилось с середины 2020 года).