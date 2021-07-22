МТС увеличила выручку на облачном рынке в 6,5 раз с начала 2021 года

Среди компаний, которые предпочли облачное решение «железу», лидируют банки и ИТ-разработчики. Торговая отрасль заняла второе место по объему подключений к провайдеру #CloudMTS: облачные услуги выбирают дилеры техники специального назначения и компании, занимающиеся ритейлом бутилированной воды и продуктов питания. Всего сфера торговли занимает 25% от общей доли.

Новосибирские компании за прошедший год наиболее активно использовали облачные IaaS-решения (инфраструктура как сервис), доля которых превышает 70% контрактов #CloudМТS. Компании Новосибирского региона арендовали виртуальные серверы и переносили в облако как поддерживающие, так и критически важные функции без остановки сервисов: клиентские онлайн-порталы, CRM-системы, бухгалтерские приложения и базы данных. Компании стали чаще подключать услуги резервного копирования, заботясь о сохранности данных – на них пришлось порядка 18% от общего числа внедренных облачных решений. Для обеспечения защиты от кибератак бизнес пользовался услугами информационной безопасности из облака, доля которых превысила 10% среди всех новых подключений.