Долги по налогам более миллиона рублей накопили 18 управляющих компаний

Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области отмечает, что не всеми управляющими компаниями региона своевременно исполняется обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов.

За 7 месяцев текущего года долги этих организаций перед бюджетом выросли на 39 млн рублей и составили более 108 млн рублей. Задолженность в сумме свыше одного млн рублей имеют 18 компаний.

Несвоевременная уплата налогов и страховых взносов управляющими компаниями влечет приостановление операций по их счетам в банках и арест принадлежащего им имущества, и это может неблагоприятно сказаться на качестве предоставляемых населению услуг.

Некоторые недобросовестные управляющие компании за счет неуплаты налогов решают иные финансовые вопросы, скрывая денежные средства и имущество от взыскания, что образует состав преступления, предусмотренный статьей 199.2 УК РФ.