Безопасно ли покупать недвижимость в Турции?

Происходило это в основном потому, что государственная система никак не защищала покупателя. С тех пор турецкое правительство существенно изменило процесс покупки недвижимости для иностранных граждан, сделав его всесторонне защищенным и безопасным, но только при условии неукоснительного следования предписанным рекомендациям.

Официальный сайт Turk.Estate подготовил несколько важных советов, которые пригодятся при покупке недвижимости в Турции.

№1 Используйте авторитетного агента недвижимости

Найти добросовестного агента – значит на 50% решить вопрос купли-продажи жилья. Грамотный специалист не только подберет релевантный Вашему запросу вариант, но также убережет от недобросовестных собственников и мошенников.

На сайте агрегатора Turk.Estate представлена турецкая недвижимость от проверенных собственников по демократичным ценам. Здесь можно получить подробную консультацию по любому интересующему вопросу, касательно аренды и покупки квартиры в Турции. При необходимости специалисты в том числе окажут всестороннее юридическое сопровождение.

№2 Не пренебрегайте услугами юриста

В турецком законодательстве нет четких предписаний о том, следует или нет продавцам и покупателям пользоваться услугами юристов, однако мы настоятельно рекомендуем к нему обратиться. Юрист поможет удостовериться в том, что жилье имеет Iskan, за ним не числится долгов, а Ваши инвестиции надежно защищены. Юрист составляет договоры и организует их нотариальное заверение, которое в случае необходимости пригодится в суде.

№3 Проводите все денежные операции только онлайн

При покупке новой квартиры в Турции дополнительные расходы на переводчика и подключение коммунальных услуг расплачиваться наличными можно. Однако, когда дело доходит непосредственно до передачи денег за саму недвижимость, важно зафиксировать проведение транзакции, оставить «бумажный след». Большинство сделок купли-продажи имеют установленный план оплаты депозита, окончательный баланс, некоторые также предусматривают поэтапное внесение средств, в данном случае отправка денег на банковский счет онлайн поможет зарегистрировать платеж в рамках закона.

№4 Законы о наследовании и завещания

Многие люди покупают недвижимость с намерением передать ее будущим поколениям. Турция имеет свой собственный свод законов о наследовании. Например, если отец умрет, дети получат процент от имущества вместе с его вдовой. Однако некоторые покупатели нередко предпочитают составлять частные завещания. Если Вы обеспокоены вопросом передачи и наследования недвижимого имущества при покупке дома в Турции, советуем сделать это именно в этой стране, поскольку турецкая система в целом относится лояльнее к процессу передачи собственности.

Как безопасно купить квартиру в Турции

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