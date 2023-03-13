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Долги по зарплате перед учителями из региональных бюджетов выросли до 152 млн рублей в марте

  • 13/03/2023, 16:37
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долги по зарплате учителям
При этом общая задолженность составляет 162 млн руб.

Из данных отчета Росстата, опубликованного 10 марта, следует, что долги по зарплате перед учителями из региональных бюджетов выросли до 152 млн руб. в марте.

При этом общая задолженность составляет 162 млн руб., из которых 152 млн руб. образовалось из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней: федерального бюджета – 2 млн руб., бюджетов субъектов – 152 млн руб. и местных бюджетов – 4 млн.

В январе на задержку зарплаты жаловались дагестанские педагоги. В связи с этим минобрнауки республики сформировало рабочую группу для выяснения причин. Учителя забайкальских школ в конце декабря прошлого года так же заявили, что им не выплатили зарплату перед новогодними праздниками. Данную информацию подтвердили в пресс-службе регионального минобразования. Однако уточнили, что тогда зампред правительства Забайкалья Татьяна Цымпилова сообщила, что никаких нарушений не было допущено, так как еще не наступил срок выплаты тех зарплат.

По словам зампредседателя общероссийского Профсоюза образования Татьяны Куприяновой, от региональных организаций и членов профсоюза пока не поступали обращения по задолженности, однако это не означает, что за этим не следят, пишут «Ведомости».

— Многие регионы сообщают о том, что неправильные сроки выплаты заработной платы связаны с межбюджетными отношениями, задержкой поступлений из федерального бюджета в виде финансовой поддержки высокодотационных регионов для обеспечения своевременной и в полном объеме выплаты зарплаты работникам бюджетной сферы, – отмечает она.

Председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова («Единая Россия») отметила, что важно разобраться: допущена техническая ошибка финансистами или это действительно задержка с последующей уголовной ответственностью.

Депутат подчеркнула, что, в соответствии со ст. 145.1 УК РФ, ответственность за невыплату зарплаты наступает в случае полной ее невыплаты свыше двух месяцев либо в случае частичной невыплаты свыше трех месяцев.

— Все, что предусмотрено, в регионы поступает. А дальше должен быть точно организован процесс, — заключила Казакова.

Ранее редакция сообщала, насколько увеличение МРОТ повлияет на зарплаты новосибирцев.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы учителя Росстат долг по зарплате


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