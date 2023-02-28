Насколько увеличение МРОТ повлияет на зарплаты новосибирцев

Президент России Владимир Путин предложил дополнительно проиндексировать минимальный размер оплаты труда (МРОТ): с 2024 года МРОТ увеличится на 18,5% — с 16,2 тыс. до 19,2 тыс. руб. Что значит эта мера для работников и соискателей, рассказывает эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это нижний порог вознаграждения, которое россияне по закону должны получать за свою работу. МРОТ может быть также установлен на региональном уровне или в отрасли, но он не может быть ниже размера по стране. Зарплата не может быть меньше МРОТ, если сотрудник отработал полный месяц + выполнил перечисленные в трудовом договоре обязанности. Если работодатель нарушит это требование, ему грозит штраф.

Эксперт акцентирует на том, что зарплата — это сумма до вычета НДФЛ. Если после всех отчислений сотрудник получит сумму меньше МРОТ, то это уже не считается нарушением. Кроме того, в МРОТ не включаются компенсационные и стимулирующие выплаты, районные коэффициенты, надбавки за работу в районах Крайнего Севера. Они идут сверху.

Если сотрудник работает на часть ставки, зарплата может быть меньше МРОТ, добавила Татьяна Нечаева.

— МРОТ используют для расчёта не только зарплат, но и соцвыплат и пособий по безработице, нетрудоспособности, беременности и т. п. Таким образом, в коммерческом секторе анонсированное изменение МРОТ работники почувствуют только при больничных и пособиях, — пояснила эксперт.

Так, при расчете больничных учитывается средний дневной заработок, который рассчитывается как сумма за два расчетных года, которая делится на 730 (число дней за два года). Но, например, если стаж работника окажется менее 6 месяцев, то пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем МРОТ за полный календарный месяц.

По словам, юриста, увеличение МРОТ не предполагает автоматического роста зарплат в коммерческих структурах — изменение коснется только тех сотрудников, чья зарплата не превышает минимальный размер оплаты труда. При этом немало работодателей, формируя фонд оплаты труда, ориентируются и на % изменения МРОТ.

Напомним, в Новосибирской области средняя зарплата по итогам января текущего года составила 55 917 руб., что на 6026 руб. больше, чем год назад.

Вместе с тем, средние зарплаты по региону, как и раньше, ниже, чем по стране: в целом по России работодатели предлагают 58 179 руб.

Ранее редакция публиковала ответы на популярные вопросы о больничных.

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