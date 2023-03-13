Сбер предупредил о новых случаях мошенничества

Мошенники звонят клиенту и представляются сотрудниками полиции или ФСБ, сообщает пресс-служба банка. Далее злоумышленники заявляют, что сотрудник банка, в котором обслуживается клиент, украл его персональные данные и осуществляет с его счёта переводы в пользу армии Украины.

— А так как ответственность лежит на владельце карты, клиент может быть обвинён в государственной измене, за что ему грозит до 20 лет лишения свободы, — говорится в сообщении.

Потом мошенники подключают «службу безопасности банка» и вынуждают уже достаточно напуганного клиента переводить свои деньги на их счета.

Ранее редакция сообщала, что эксперты Банка России выявили очередную схему обмана в соцсетях с использованием поддельной фотографии банковской карты пользователя.

Фото: freepik.com