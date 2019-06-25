 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Преемник Александра Караськова приступил к депутатским обязанностям

  • 25/06/2019, 10:53
Решение партии о его кандидатуре утвердила избирательная комиссия.

На июньской сессии заксобрания депутатский мандат получил новый депутат — Виктор Бамбух, пришедший в региональный парламент после ухода лидера списка партии «Единая Россия» Александра Караськова. Как ранее сообщалось, его кандидатуру утвердил региональный, а затем генеральный политсовет партии «Единая Россия». Как сообщил докладывающий по этому вопросу руководитель фракции единороссов Валерий Ильенко, кандидатуру Бамбуха утвердила и областная избирательная комиссия.

 На основании постановления от 21 июня избирательная комиссия Новосибирской области приняла решение зарегистрировать депутатом Законодательного Собрания Бамбуха Виктора Ивановича,  сообщил Ильенко.

Виктор Бамбух родился в 1965 года, имеет высшее образование. Является директором АО «Ивановское» в Баганском районе.

Напомним, что Виктор Бамбух — уже второй единоросс из Баганского района, получивший мандат из-за досрочно освободившегося места. Ранее, таким образом парламентские ряды пополнил директор ЗАО «Лепокуровское» Михаил Вересовой.

Фото: с сайта novosibirsk.er.ru

Популярное с сайта

Такая разная задолженность

Такая разная задолженность

24/06/2019, 18:47
Данные о задолженности по зарплате от разных ведомств отличаются в разы.
День памяти и скорби

День памяти и скорби: всероссийская акция «Свеча Памяти»

24/06/2019, 18:45
В минувшую субботу, 22 июня, жители и гости микрорайона «Стрижи» приняли участие во всероссийской акции.
Главы районов провоцируют рост долгов за топливо

Главы районов провоцируют рост долгов за топливо

24/06/2019, 17:11
По данным на середину июня, общая сумма задолженности составила 800 млн рублей.

Актуальный разговор

Эхо далекого прибоя

Эхо далекого прибоя

Все материалы
Новости

ПГК увеличила объем перевозок черных металлов в 2,5 раза

25/06/2019, 11:25

Жизнь в Сибири по-прежнему дешевле, чем в среднем по стране

25/06/2019, 11:01

Долги по зарплате «Сибнефтегеофизики» закроют к августу

25/06/2019, 10:18

Любишь свой город – посади дерево!

25/06/2019, 09:00

Субподрядчиков по нацпроектам возьмут под особый контроль

24/06/2019, 18:51

Такая разная задолженность

24/06/2019, 18:47

День памяти и скорби: всероссийская акция «Свеча Памяти»

24/06/2019, 18:45

Главы районов провоцируют рост долгов за топливо

24/06/2019, 17:11

Как обустроить сквер в Советском районе?

24/06/2019, 17:07

Депутат Горсовета пойдёт на выборы мэра от партии «РОС»

24/06/2019, 16:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска