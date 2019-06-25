Преемник Александра Караськова приступил к депутатским обязанностям

На июньской сессии заксобрания депутатский мандат получил новый депутат — Виктор Бамбух, пришедший в региональный парламент после ухода лидера списка партии «Единая Россия» Александра Караськова. Как ранее сообщалось, его кандидатуру утвердил региональный, а затем генеральный политсовет партии «Единая Россия». Как сообщил докладывающий по этому вопросу руководитель фракции единороссов Валерий Ильенко, кандидатуру Бамбуха утвердила и областная избирательная комиссия.

— На основании постановления от 21 июня избирательная комиссия Новосибирской области приняла решение зарегистрировать депутатом Законодательного Собрания Бамбуха Виктора Ивановича, — сообщил Ильенко.

Виктор Бамбух родился в 1965 года, имеет высшее образование. Является директором АО «Ивановское» в Баганском районе.

Напомним, что Виктор Бамбух — уже второй единоросс из Баганского района, получивший мандат из-за досрочно освободившегося места. Ранее, таким образом парламентские ряды пополнил директор ЗАО «Лепокуровское» Михаил Вересовой.

Фото: с сайта novosibirsk.er.ru