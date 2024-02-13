Долгострой на Добролюбова в Новосибирске стал жилым домом

Сегодня, 13 февраля, введен в эксплуатацию многоэтажный жилой дом по адресу Добролюбова 162\1.

Прокуратура вела надзорное сопровождение этого объекта и восстанавливала права 91 дольщика.

― Дом начал строиться в 2007 году Новосибирским государственным аграрным университетом с привлечением ООО «НСК-Инвест». Застройщик не смог своевременно завершить строительство. С людьми заключались инвестиционные договоры, а вложенные деньги расходовались не по назначению, ― рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

В отношении руководителя «НСК-Инвест» возбуждено уголовное дело по факту хищения 84 млн рублей.

Дом достроили с помощью поддержки региона и теперь покупатели квартир готовятся к новоселью.