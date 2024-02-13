«Это лучший подарок»: новосибирец купил дорогое инвалидное кресло мальчику из Донецка

Житель Новосибирска по имени Вадим был растроган историей 11-летнего Макария из Донецка, который нуждался в современном инвалидном кресле. О ребенке Вадиму рассказали волонтеры, регулярно доставляющие гуманитарку в новые регионы России.

Макарий с раннего детства не может ходить. Мать носила его на руках, а иногда возила в старинном кресле.

― Ребёнок растёт, неправильное положение тела не даёт правильно формироваться позвоночнику. Да и переносить его на своих руках даже из кабинета в кабинет при реабилитации стало тяжело. Специализированная коляска для особенных деток стоит больше ста тысяч рублей ― такой суммы у семьи не было, ― рассказал новосибирский волонтер Алексей Носов в своем телеграм-канале «Лето в бронежилете».

На просьбу матери отозвался частый участник гуманитарных миссий Вадим. Вместе с друзьями он собрал необходимую сумму и перевел ее на счет сообщества. Алексей Носов взял на себя расходы по логистике и доставке ценного подарка мальчику.

Семья встретила сибиряков со слезами на глазах. Для них это было настоящее чудо.

― Недавно у Макария было день рождения, а следом еще Макарьев день ― праздник ангела. Это самый нужный и лучший подарок. Мы давно о нем мечтали, ― с благодарностью говорит мама ребенка Евгения Масюренко.

Женщина пожелала меценатам и волонтерам здоровья, а радостный Макарий даже отбил кулачок Алексею Носову.