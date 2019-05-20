Долгострой на ул. Беловежской сдадут этим летом

Жилой дом на ул. Беловежской, 16 будет сдан в эксплуатацию в июне 2019 года, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Задача – к июню решить вопросы по вводу объекта. Дом – в высокой стадии готовности. На заключительном этапе находится благоустройство придомовой территории. Остались вопросы, касающиеся оформления документов. Большинство дольщиков, а их более 300 человек, подписались за ввод дома, — отметил мэр Анатолий Локоть.

Строительство многоэтажного дома на 346 квартир началось в 2012 году. В 2014 году строительство остановилось и было возобновлено только спустя два года с приходом инвестора. Сдать долгострой планировалось в конце прошлого года, однако на тот момент отсутствовало заключение Госстройнадзора НСО о соответствии проектной документации построенного объекта. Как подчеркнул Анатолий Локоть, экспертиза будет готова в ближайшее время.

— Это первый из шести объектов, ввод которых намечен на 2019 год. Всего в Новосибирске насчитывается 46 проблемных объектов. Ситуация у каждого дома своя, в каждом случае используем разные подходы. Так, для завершения строительства дома по адресу: ул. Беловежская, 16 был привлечён инвестор. Такие механизмы позволяют выводить дома из «замёрзшего» состояния и решать проблему обманутых дольщиков», – подчеркнул мэр Анатолий Локоть.

В мэрии подчеркнули, что в 2019 году планируется ввести в эксплуатацию дома на ул. Учительской, 9, ул. Залесского, 6а, ул. Петухова, 12/4 и два дома на ул. Тульской – № 80 и 82. Таким образом, удастся решить вопрос для 700 дольщиков.

— В настоящее время по 20 объектам из 40 ведётся конкурсное производство, пока не ясен объём затрат, необходимый для достройки этих домов. Остальные 20 также довольно крупные объекты. Яркий пример – долгострои в ж/м «Закаменский». В 2018 году мы выделили на каждый из домов по 45 млн рублей, в частности, для обустройства контура кровель, чтобы сохранить то, что уже сделано, — пояснил заместитель мэра – начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев.

Глава департамента добавил, что в среднем дефицит средств для завершения строительства каждого долгостроя составляет от 150 до 300 млн рублей.

Фото: пресс-служба мэрии города Новосибирска