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Бердчане протестуют против многоэтажек вместо парка

Общественники микрорайона «Южный» обеспокоены возможным появлением многоквартирных домов, в том числе на территории, запланированной под парк.
  • 20/05/2019, 18:05
Автор: Евгения Серёгина
Бердчане протестуют против многоэтажек вместо парка
«Показывают какие-то картинки, которые ничем не подкреплены.»

Жители микрорайона «Южный» провели акцию в защиту зеленой территории микрорайона, в которой приняли участие около 250 горожан. Протестующие подписали обращение к президенту России и губернатору Новосибирской области с просьбой о помощи в организации на территории микрорайона парка, изначально там запланированного. Поводом для митинга, по словам организаторов, послужила информация о строительстве многоквартирных домов на двух участках микрорайона, один из которых АО «НИ «Новосибгражданпроект» планировало под парковую зону. Об этом они сообщили в письме в редакцию, приложив ряд документов от администрации города и Минстроя РФ. Как следует из схемы «Новосибирскгражданпроекта», под парк в микрорайоне изначально предполагалась территория в 13 гектаров со стадионом в центре.

 Потом территория сократилась в связи с постройкой школы и детсада до 7 гектаров,  рассказывает изданию общественник Артем Посохин.  Школа и детсад, согласно схеме, вообще должны были быть в других местах. А осенью прошлого года появилась первая неофициальная информация о предполагаемой здесь постройке многоквартирных домов.

К этому времени микрорайон продолжал активно застраиваться. В качестве застройщика «Южного» в настоящий момент выступает ООО «Стройрегионсервис». Относительно планов застройки непаркового участка администрация города информацию подтвердила.

 Указанный земельный участок предназначен для реализации мероприятий госпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 годы»,  говорится в ответе замглавы города Владимира Захарова на запрос общественников от 27 декабря 2018 года.  Этот участок будет предоставлен для комплексного освоения в аренду путем проведения аукциона…

Что касается «паркового» участка, то и его застройку городские власти не отрицают. В настоящее время участок на торги еще не выставлен.

 Учитывая ограниченность территории Бердска под малоэтажное строительство, перевод указанной территории в зону Р-2 невозможен, — говорится в ответе далее.

Ранее «южане» направляли в администрацию более 400 обращений с просьбой рассмотреть вопрос о возможном перезонировании территории и сохранении парка на общественных слушаниях. Как следует из резолюции слушаний, просьба была отклонена. Вскоре, по рассказам общественников, администрация предложила «компромиссный» вариант  выделить под парк другой участок в виде узкой полосы зеленых насаждений вдоль окраины микрорайона площадью чуть более 5 гектаров.

Общественники обратились в федеральный Минстрой. Тот, в свою очередь, запросил минстрой региональный.

 Приказ министерства регионального развития РФ «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству муниципальных образований», на пункты которого ссылается заявитель, утратил силу,  сообщает в ответе федеральному минстрою на тот момент и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.  Утверждение генерального плана городского округа…, документации по планировке, правил благоустройства, осуществление контроля за их соблюдением относятся к полномочиям администрации Бердска… Органы государственной власти области не вправе принимать решения и совершать действия, ограничивающие права местного самоуправления.

Вмешиваться в ситуацию не стал и федеральный Минстрой.

 В соответствии с нормами КоАП РФ, лицо вправе обратиться с исковым заявлением в суд, если полагает, что решениями органов (Власти. — Ред.) нарушены его права и законные интересы,  сообщает в ответе Артему Посохину директор департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя РФ Светлана Мочалова.

Бердские общественники пока надеются на решение проблемы более мирным, несудебным образом. На акции протеста они подписали новое обращение в органы федеральной власти.

 Пока митинг, а дальше посмотрим,  рассказывает Артем Посохин. Думаю, дело в том, что депутат по нашему округу — близкий родственник бердского застройщика Голубева, и он продвигает тему застроек. Депутаты педалируют именно линию застройщика. Предположительно, Голубев и будет застраивать территорию парка.

В компании Виктора Голубева комментировать ситуацию отказались.

За несколько дней до митинга по данному вопросу состоялось совещание в городской администрации. Однако, по словам участвовавших в нем бердчан-общественников, на ситуацию оно не повлияло. Выступая на митинге, представители городской власти: депутат по округу Владимир Голубев и исполняющий обязанности главы города Владимир Захаров — пытались убедить собравшихся, что с малоэтажным строительством люди ничего не потеряют, а на данной территории будут обустроены мини-парки, пешеходные бульвары и другие объекты.

 Там, где мы живем, город еще ни рубля не вложил,  рассказывает участница митинга.  Дороги  сами, свет  сами, газ  сами. Штраф, который мы получили, когда подключали себе свет, мы заплатили. В качестве гранта получили лишь 3 КамАЗа щебенки на внутриквартальную территорию.

С «южанами» солидарна и депутат горсовета Бердска Елена Белова, как и ее коллега Владимир Голубев, принявшая участие в митинге, о чем депутат сообщила в комментарии редакции.

 Эту территорию нужно сохранить как рекреационную,  говорит собеседник издания.  Мы в Бердске не первый раз сталкиваемся с такой ситуацией, когда после смены рекреационной зоны на строительную, получаем совсем другое, нежели нам обещали. Для застройщика действуют градостроительные нормы, остальное  его добрая воля, как те же мини-парки. У администрации рычагов, чтобы повлиять на эту ситуацию уже нет.

Как рассказывает депутат, изначально по проекту планировки вся территория, о которой идет речь, была рекреационной парковой зоной вокруг яслей, детсада и школы. Но впоследствии школу сдвинули практически к дороге, а сами объекты отделены от многоэтажных домов лишь небольшой аллеей.

 Была свидетелем, как администрация предложила перевести участок из рекреационной зоны в жилую,  рассказывает Белова.  Я спросила: «Почему всю зону надо переводить?» Мне ответили: «Мы не знаем, сколько надо под социальные объекты, на объекты проекта нет». Я предлагала изначально отмежевать столько, сколько нужно под школу, детсад. В ответ опять: «Не знаем, проекта нет». Так сделайте проект! Говорят, что не могут сделать проект, нет соответствующей территории. Но ведь это благое дело! Под это «благое» дело зону перевели в жилую в надежде отмежевать, построить и перевести обратно в рекреационную, но так и не перевели. Что наши градостроители ответили Минстрою? Да, предусмотрен парк. Указали место. Слов нет, какое это место — дорога на кирзавод, где постоянно ездят грузовые машины и уклон в 45 градусов к реке. Это просто отписка! Надеюсь, губернатор своевременно вмешается.

Напомним, аналогичная акция протеста проходила в Новосибирске. Горожане опасались застройки парка Кирова в Ленинском районе, информация о которой до этого активно распространялась в СМИ и соцсетях. Однако впоследствии эта информация не подтвердилась.

Евгения Серегина

Фото: сообщество «Микрорайон Южный» ВКонтакте, автор Мария Зеленцова

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