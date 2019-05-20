Бердчане протестуют против многоэтажек вместо парка

Жители микрорайона «Южный» провели акцию в защиту зеленой территории микрорайона, в которой приняли участие около 250 горожан. Протестующие подписали обращение к президенту России и губернатору Новосибирской области с просьбой о помощи в организации на территории микрорайона парка, изначально там запланированного. Поводом для митинга, по словам организаторов, послужила информация о строительстве многоквартирных домов на двух участках микрорайона, один из которых АО «НИ «Новосибгражданпроект» планировало под парковую зону. Об этом они сообщили в письме в редакцию, приложив ряд документов от администрации города и Минстроя РФ. Как следует из схемы «Новосибирскгражданпроекта», под парк в микрорайоне изначально предполагалась территория в 13 гектаров со стадионом в центре.

— Потом территория сократилась в связи с постройкой школы и детсада до 7 гектаров, — рассказывает изданию общественник Артем Посохин. — Школа и детсад, согласно схеме, вообще должны были быть в других местах. А осенью прошлого года появилась первая неофициальная информация о предполагаемой здесь постройке многоквартирных домов.

К этому времени микрорайон продолжал активно застраиваться. В качестве застройщика «Южного» в настоящий момент выступает ООО «Стройрегионсервис». Относительно планов застройки непаркового участка администрация города информацию подтвердила.

— Указанный земельный участок предназначен для реализации мероприятий госпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 годы», — говорится в ответе замглавы города Владимира Захарова на запрос общественников от 27 декабря 2018 года. — Этот участок будет предоставлен для комплексного освоения в аренду путем проведения аукциона…

Что касается «паркового» участка, то и его застройку городские власти не отрицают. В настоящее время участок на торги еще не выставлен.

— Учитывая ограниченность территории Бердска под малоэтажное строительство, перевод указанной территории в зону Р-2 невозможен, — говорится в ответе далее.

Ранее «южане» направляли в администрацию более 400 обращений с просьбой рассмотреть вопрос о возможном перезонировании территории и сохранении парка на общественных слушаниях. Как следует из резолюции слушаний, просьба была отклонена. Вскоре, по рассказам общественников, администрация предложила «компромиссный» вариант — выделить под парк другой участок в виде узкой полосы зеленых насаждений вдоль окраины микрорайона площадью чуть более 5 гектаров.

Общественники обратились в федеральный Минстрой. Тот, в свою очередь, запросил минстрой региональный.

— Приказ министерства регионального развития РФ «Об утверждении методических рекомендаций по разработке норм и правил по благоустройству муниципальных образований», на пункты которого ссылается заявитель, утратил силу, — сообщает в ответе федеральному минстрою на тот момент и.о. министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. — Утверждение генерального плана городского округа…, документации по планировке, правил благоустройства, осуществление контроля за их соблюдением относятся к полномочиям администрации Бердска… Органы государственной власти области не вправе принимать решения и совершать действия, ограничивающие права местного самоуправления.

Вмешиваться в ситуацию не стал и федеральный Минстрой.

— В соответствии с нормами КоАП РФ, лицо вправе обратиться с исковым заявлением в суд, если полагает, что решениями органов (Власти. — Ред.) нарушены его права и законные интересы, — сообщает в ответе Артему Посохину директор департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя РФ Светлана Мочалова.

Бердские общественники пока надеются на решение проблемы более мирным, несудебным образом. На акции протеста они подписали новое обращение в органы федеральной власти.

— Пока митинг, а дальше посмотрим, — рассказывает Артем Посохин. —Думаю, дело в том, что депутат по нашему округу — близкий родственник бердского застройщика Голубева, и он продвигает тему застроек. Депутаты педалируют именно линию застройщика. Предположительно, Голубев и будет застраивать территорию парка.

В компании Виктора Голубева комментировать ситуацию отказались.

За несколько дней до митинга по данному вопросу состоялось совещание в городской администрации. Однако, по словам участвовавших в нем бердчан-общественников, на ситуацию оно не повлияло. Выступая на митинге, представители городской власти: депутат по округу Владимир Голубев и исполняющий обязанности главы города Владимир Захаров — пытались убедить собравшихся, что с малоэтажным строительством люди ничего не потеряют, а на данной территории будут обустроены мини-парки, пешеходные бульвары и другие объекты.

— Там, где мы живем, город еще ни рубля не вложил, — рассказывает участница митинга. — Дороги — сами, свет — сами, газ — сами. Штраф, который мы получили, когда подключали себе свет, мы заплатили. В качестве гранта получили лишь 3 КамАЗа щебенки на внутриквартальную территорию.

С «южанами» солидарна и депутат горсовета Бердска Елена Белова, как и ее коллега Владимир Голубев, принявшая участие в митинге, о чем депутат сообщила в комментарии редакции.

— Эту территорию нужно сохранить как рекреационную, — говорит собеседник издания. — Мы в Бердске не первый раз сталкиваемся с такой ситуацией, когда после смены рекреационной зоны на строительную, получаем совсем другое, нежели нам обещали. Для застройщика действуют градостроительные нормы, остальное — его добрая воля, как те же мини-парки. У администрации рычагов, чтобы повлиять на эту ситуацию уже нет.

Как рассказывает депутат, изначально по проекту планировки вся территория, о которой идет речь, была рекреационной парковой зоной вокруг яслей, детсада и школы. Но впоследствии школу сдвинули практически к дороге, а сами объекты отделены от многоэтажных домов лишь небольшой аллеей.

— Была свидетелем, как администрация предложила перевести участок из рекреационной зоны в жилую, — рассказывает Белова. — Я спросила: «Почему всю зону надо переводить?» Мне ответили: «Мы не знаем, сколько надо под социальные объекты, на объекты проекта нет». Я предлагала изначально отмежевать столько, сколько нужно под школу, детсад. В ответ опять: «Не знаем, проекта нет». Так сделайте проект! Говорят, что не могут сделать проект, нет соответствующей территории. Но ведь это благое дело! Под это «благое» дело зону перевели в жилую в надежде отмежевать, построить и перевести обратно в рекреационную, но так и не перевели. Что наши градостроители ответили Минстрою? Да, предусмотрен парк. Указали место. Слов нет, какое это место — дорога на кирзавод, где постоянно ездят грузовые машины и уклон в 45 градусов к реке. Это просто отписка! Надеюсь, губернатор своевременно вмешается.

Напомним, аналогичная акция протеста проходила в Новосибирске. Горожане опасались застройки парка Кирова в Ленинском районе, информация о которой до этого активно распространялась в СМИ и соцсетях. Однако впоследствии эта информация не подтвердилась.

Евгения Серегина

Фото: сообщество «Микрорайон Южный» ВКонтакте, автор Мария Зеленцова