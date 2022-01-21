За год долги новосибирцев банкам выросли на 100 млрд рублей

— Если смотреть задолженность новосибирцев в рублях, то на 1 декабря 2021 года она составила, по данным ЦБ, 532 млрд рублей. Для сравнения: на аналогичную дату 2020 года — 429 млрд. То есть за год объем кредитов жителей региона вырос почти на 100 млрд рублей или на 24%, — отметил директор ООО ФПК «Альтернатива», эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Антон Канунников. — Просрочка физлиц по кредитам год назад была 20 млрд рублей, а сейчас — 21,5 млрд. Она не очень высока только за счет ипотеки.

При этом он отмечает что в отчетах Банка России уже неоднократно подчеркивалось: на рынке потребкредитования в стране наблюдается серьезный перегрев. Большую часть кредитов получают одни и те же заемщики. 20% из них платят по кредитам более 80% от совокупного ежемесячного дохода.

— Это происходит потому, что когда оценивается новый заемщик, банки при принятии решения смотрят его положительную кредитную историю, но не анализируют текущую долговую нагрузку. Они не видят, что люди берут новые кредиты, чтобы гасить старые, — говорит Канунников. — В комментариях СМИ я уже неоднократно говорил о том, что рост кредитования населения не означает рост его благосостояния, а свидетельствует о росте закредитованности и формировании кредитного пузыря, который рано или поздно лопнет.

Эксперт напоминает, что, по данным ОКБ, в декабре 2021 года россияне оформили рекордное количество кредиток — 2,1 млн штук: на 25% больше, чем в декабре 2020 года. В годовом выражении кредитование в этом сегменте в среднем по России выросло на 58%, в Новосибирской области — на 27%.

— Это свидетельствует о том, что высокий уровень потребления обеспечивается заемными средствами, — поясняет Антон Канунников. — Что касается Новосибирской области, то по всем опросам она традиционно входит в 10 регионов России с самым закредитованным населением.

Ситуацию с кредитованием населения, по его словам, осложняет тот факт, что инструмент банкротства физлиц в России до сих пор нормально не работает. По данным Федресурса, количество граждан (включая индивидуальных предпринимателей), признанных банкротами в 2021 году, составило 192846, что на 62% больше, чем в 2021 году. В 2020 году число банкротств граждан выросло на 72,6% к 2019 году.

— Ускорения роста числа потребительских банкротств, вопреки ожиданиям, не произошло. Реструктуризация банковских кредитов позволила многим преодолеть кризисную ситуацию, — комментировал эту динамику руководитель Федресурса Алексей Юхнин. — Текущий прирост количества решений о несостоятельности в районе 60% в год по-прежнему происходит на фоне отработки и автоматизации процессов в отрасли, а также распространения информации о таком способе освобождения от долгов.

В Новосибирской области за 2021 год банкротами признаны 4918 граждан, в 2020 году — 3243, то есть рост составил 51,6%.

— Даже двузначные темпы роста граждан, подавших на банкротство, не показывают реального количества тех, кто находится в предбанкротном состоянии. На мой взгляд, в 2022 году темп прироста банкротов-физлиц будет кратно больше, чем в 2021 году, — прогнозирует Антон Канунников. — Основной причиной роста будут потребительские кредиты и кредитные карты.

Массовых дефолтов по ипотеке эксперт не ожидает. По его оценке, в 2020-2021 годах основными получателями жилищных кредитов и покупателями недвижимости были инвесторы, а не граждане, которые нуждались в улучшении жилищной ситуации.

— Но в любом случае просрочка по ипотеке составляет около 0,5%, так как заемщики дорожат недвижимостью и могут недоедать, отказываться от каких-то благ, но погашать кредит за квартиру, — говорит Канунников. — Что касается массовых исков в суд, в том числе на самобанкротство, то здесь в основном речь идет о потребкредитах, объединенных в один заем.

Как на днях сообщили федеральные СМИ со ссылкой на исследование Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП), почти половина заемщиков (45%) берут новые кредиты, чтобы обслуживать имеющиеся. Напомним, с 1 июля 2022 года вступают в действие ограничения ЦБ РФ на сверхлимитные выдачи кредитов заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки.