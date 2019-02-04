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Дольщиков предлагают убрать из закона «О защите прав потребителей»

Законодатели считают, что его применение ставит под угрозу финансовую устойчивость застройщиков и возможность исполнения их обязательств перед покупателями квартир.
  • 04/02/2019, 11:16
Автор: Юлия Данилова
Долгострои Новосибирска
Есть хороший способ этих санкций избежать — нужно просто нормально выполнять договор.

В апреле Государственная Дума рассмотрит проект закона «О внесении изменений в статью закона РФ «О защите прав потребителей», предусматривающий исключение из сферы регулирования закона «О защите прав потребителей» (13-ФЗ) отношений, возникающих в сфере долевого строительства.

Автор законопроекта депутат Валерий Гартунг напоминает, что статьей 13-ФЗ установлена ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за нарушение прав потребителей, в том числе при удовлетворении судом требований потребителя. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.

— Как показала практика, применение закона «О защите прав потребителей» к отношениям, связанным с участием в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, ставит под угрозу финансовую устойчивость застройщиков, создает дополнительные риски для самих участников долевого строительства, выражающиеся в повышении вероятности несостоятельности (банкротства) организации, осуществляющей строительство многоквартирных домов с привлечением средств дольщиков, как следствие, приводит к риску утраты участниками долевого строительства возможности получения жилья, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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По мнению разработчика законопроекта, применение закона о защите прав потребителей к договорам долевого участия в строительстве ставит участников долевого строительства и застройщиков в неравное положение, баланс интересов сторон оборота в данном случае не соблюдается.

— Кроме того, повышенная, фактически двойная, финансовая нагрузка на застройщиков, в связи с применением закона «О защите прав потребителей», препятствует стабильному функционированию строительного рынка, — резюмирует автор документа.

Рассмотрение внесенного документа назначено на апрель 2019 года.

Директор ООО ФПК «АЛЬТЕРНАТИВА» Антон Канунников поддерживает эту законодательную инициативу. Хотя признает, что его позиция непопулярна.

— Что получается на практике? Строительная организация начинает испытывать финансовые трудности, сроки сдачи дома в эксплуатацию переносятся. По закону дольщик может обратиться в суд и получить решение суда на сумму неустойки, которая рассчитывается как сумма по договору ДДУ, умноженная на количество дней просрочки и на 2/300 ключевой ставки Банка России. Плюс штраф 50%. Первые дольщики, обратившиеся в суд, ещё умудряются получать деньги по исполнительным листам, но когда их целый вал, то СК перестает выплачивать, расчетный счет арестовывается, а и без того проблемная стройка окончательно становится недостроем, — констатирует эксперт.

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Получается, что своими решениями судов дольщики заблокировали действия застройщика. Канунников подчеркивает, что не покрывает действия недобросовестных застройщиков, заявляя, что они безусловно виноваты, но считает, что с них достаточно выплаты неустойки. Специальная норма ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» предусматривает выплату физическим лицам повышенного процента, равного двукратному размеру ключевой ставки.

— Важный момент — имея на руках неисполненный судебный акт, дольщик даже не может инициировать процедуру банкротства строительной организацией. Потому что в сумму, необходимую для инициирования процедуры банкротства в размере 500 000 рублей, нельзя включать неустойки, штрафы. Получается, что эти исполнительные листы, мягко сказать, неликвидные. Никому кроме юристов, которые на этом заработали, от них нет никакой пользы. А застройщика — прямой вред, — говорит Антон Канунников.

Управляющий партнер «Седов.Лигал» Максим Седов заявляет, что законодатель нередко идет на поводу у сильных участников рынка. И это — один из таких случаев.

— Жесткие санкции закона о защите прав потребителей как раз направлены на то, чтобы дисциплинировать профессиональных участников рынка в отношении их обязательств перед менее сильными — потребителями. Да, санкции закона жесткие. Но есть хороший способ этих санкций избежать — нужно просто нормально выполнять договор, — уверен Седов.

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По его словам, сам этот тренд — спасать за счет ущемления прав граждан нерадивых застройщиков — большая глупость и даже подлость. Если для застройщика нарушить договор — это норма, то чем раньше он уйдет с рынка, тем лучше.

— Другое дело, что можно не снижать ответственность, а сделать ее частично публично-правовой. Скажем, штраф можно собирать в пользу особого фонда, за счет которого компенсировать потери дольщиков при банкротстве застройщика. Количество сутяжнических исков, таким образом, будет снижено — это дополнительный плюс в нормализации рынка, — уверен эксперт.

По данным областного минстроя, в 2018 году количество проблемных объектов в регионе выросло с 39 до 57 домов.  Некоторые строятся более 10 лет.

Фото: из группы Дольщики ПТК-30 Новосибирск

 

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