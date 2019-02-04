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Рост погрузки грузов на ЗСЖД в январе составил 7,2%

Самый большой рост погрузки зарегистрирован по зерну- в 2,5 раза.
  • 04/02/2019, 13:39
Рост погрузки грузов на ЗСЖД в январе составил 7,2%

По оперативным данным, погрузка на Западно-Сибирской железной дороге в январе 2019 года составила 26,3 млн тонн грузов, что на 7,2% больше, чем в январе 2018 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что в январе основной груз железной дороги, каменный уголь, погрузили в объеме 20,4 млн тонн, что на 5% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Также, на Западно-Сибирской железной дороге в январе погружено: нефтегрузов – 1,7 млн тонн (+8,3% к январю 2018 года); кокса – 602,1 тыс. тонн (+9%); железной руды – 775,2 тыс. тонн (+49%); черных металлов – 554,5 тыс. тонн (+2%); зерна и продуктов перемола – 546 тыс. тонн (рост в 2,3 раза); строительных грузов – 569,5 тыс. тонн (14,7%).

Тарифный грузооборот в январе 2019 года увеличился на 4% к январю 2018 года и составил 31,7 млрд тонно–км.

Фото: Tatiana Bulyonkova

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