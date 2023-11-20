Доля нелегального табака выросла до 14,7% в Новосибирской области

В Новосибирской области уровень нелегального оборота табачной продукции вырос до 14,7%. В целом по России нелегальный рынок сигарет составляет 13,9%, против 12,1% годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Ассоциации малоформатной торговли.

— Сейчас мы видим много нелегальной продукции, произведенной в Сербии, Армении, Азербайджане и так далее, — отметил Максим Останин, заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Напомним, что не так давно более 25 тысяч пачек сигарет с нарушением обязательной маркировки обнаружили таможенники в магазине по продаже табака в Новосибирске.

Так на стеллажах и в складском помещении торгового помещения таможенники выявили 19,5 тысяч пачек сигарет без акцизных марок и средств идентификации кодами «Data-Matrix».

А на 5,7 тысяч пачек сигарет различных торговых марок были обнаружены признаки поддельных акцизных марок РФ.

Ранее редакция сообщала о том, что этногруппу, сбывавшую контрафактный табак, задержали в Новосибирске.