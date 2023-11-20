70-летнего предпринимателя будут судить за взятку приставу в Новосибирске

70-летний предприниматель дал взятку приставу, чтобы тот прекратил исполнительное производство в отношении одного из сотрудников его предприятия. Об этом сообщает СК по Новосибирской области.

Выгораживал работодатель отца-алиментщика.

Для того, чтобы передать взятку пенсионер попросил личный номер пристава. А в начале ноября этого года он перевел на банковский счет сотрудника ФССП 50 тысяч рублей.

Не поддавшись искушению, пристав обратился в полицию и поставил в известность свое руководство.

– Преступная деятельность фигуранта была пресечена при участии сотрудников ГУ МВД России по Новосибирской области, – говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что алиментщик лишился наследства из-за долга детям в 1 млн рублей.