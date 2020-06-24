Доля потребкредитов свыше 500 тыс. руб. превысила уровень 60% в портфеле выданных кредитов

По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-мае 2020 года доля кредитов на покупку потребительских товаров (потребительских кредитов), размер которых превышает 500 тыс. руб. (крупные кредиты), составила 61,6% от общего портфеля выданных в этом периоде потребкредитов. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года она увеличилась на 5,6 процентных пункта (п.п.) (в январе-мае 2019г. – 55,9%), сообщили в НБКИ.

В свою очередь, доля выданных самых «небольших» потребительских кредитов на сумму до 100 тыс. руб., напротив, опустилась ниже порога 10% в портфеле выданных в январе-мае 2020 года кредитов данного типа – до 9,8%. За год она сократилась на 1,5 п.п. (в январе-мае 2019 г. – 11,3%). Также сократились доли и остальных групп кредитов: в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. – на 2,6 п.п., а от 300 тыс. до 500 тыс. руб. – на 1,5 п.п.

При этом средний Персональный кредитный рейтинг (ПКР) заемщиков по потребительским кредитам в мае 2020 года существенно меняется в зависимости от размеров заимствований. Так, средний ПКР гражданина по потребкредиту до 100 тыс. руб. составляет 618 баллов, а свыше 500 тыс. руб. — 690 баллов (минимальное значение – 300 баллов, максимальное – 850 баллов).

— В 2020 году продолжилась тенденция по сокращению в портфеле выданных потребкредитов доли «небольших» по размерам займов и увеличению предоставления более «крупных» кредитов, — говорит директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. — При этом на этот тренд никак не повлияли ни пандемия коронавируса, ни связанные с ней карантинные мероприятия и их экономические последствия. А дело в том, что риск-менеджмент банков по-прежнему придерживается консервативного подхода при кредитовании граждан. Так в течение «карантинных» апреля и мая текущего года потребительские кредиты выдавались только тем гражданам, чей уровень дохода, долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находились на высоком уровне. А эти люди, в свою очередь, стараются прибегать к кредитным средствам только в случае каких-то значительных и остро необходимых покупок, когда целесообразнее обратиться именно к заимствованиям, а не тратить большие объемы собственных накоплений.

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