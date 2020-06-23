Предприятия получат более 27 млн рублей для борьбы с коронавирусом

В министерстве промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области подвели итоги конкурсов на поддержку предприятий медицинской промышленности и научно-производственных центров региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства. По итогам конкурсов поддержано 13 проектов, в том числе направленных на борьбу с распространением новой коронавирусной инфекцией.

— Все поддержанные проекты носят практическую ценность для развития медицины в период распространения пандемии коронавирусной инфекции и направлены на импортозамещение компонентов, используемых при производстве российскими производителями средств диагностики заболеваний. Общая сумма средств областного бюджета на предоставление субсидий составила более 27,1 млн рублей, — рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

Среди организаций медицинской промышленности поддержаны проекты ООО «ПКФ Современные технологии», ООО «Литопласт МЕД» и ООО «Здравмедтех-Н». Результатом реализации данных проектов станет создание широкого ряда изделий отечественного производства для проведения медицинских анализов, наиболее широко используемых при проведении тест-систем на COVID-19.

Другие 10 проектов от девяти организаций поддержаны в рамках конкурса среди научно-производственных центров. Среди них проект «Разработка стабилизированных эритроцитов, предназначенных для производства реагентов для in vitro диагностики» компании ООО «МБС-Технология». Новый продукт обладает улучшенными характеристиками по сравнению с имеющимися мировыми аналогами.

Другая организация – ООО «Имбиан лаб» – представила проект по разработке набора реагентов для выявления иммуноглобулинов к коронавирусу SARS-CoV-2 в сыворотке (плазме) крови человека. Данный набор существенно дешевле молекулярных тестов и может быть использован для широкомасштабных исследований для выявления бессимптомных и стертых форм COVID-19, переболевших инфекцией, а также для определения потенциальных доноров высокотитражной плазмы, которая может быть использована в терапии тяжелых форм.

В региональном правительстве отметили, что субсидии предоставляются из бюджета Новосибирской области, предусмотренных профильными подпрограммами региональной госпрограммы «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности в Новосибирской области на 2015-2020 годы», утвержденной правительством региона.

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