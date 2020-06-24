Ключевая задача — помочь людям вернуться к работе

Президент России Владимир Путин 23 июня выступил с очередным обращением к гражданам страны. Глава государства подвел итоги работы органов власти, экстренных служб, учреждений здравоохранения и волонтеров в период коронавирусной самоизоляции.

— В целом, мы заставили эпидемию отступить, добиваемся перелома. Но вирус по-прежнему опасен. Тысячи людей каждый день все еще сталкиваются с болезнью. Прошу вас оставаться внимательными, осторожными, бдительными, — предупредил Путин. — Особенно до тех пор, пока мы не начнем массовое производство действенного средства профилактики. Сейчас сразу 14 федеральных научных центров России работают над созданием вакцины против коронавируса. Клинические испытания первых образцов уже начались.

Президент также озвучил новые меры поддержки граждан и экономики:

— Дополнительные выплаты для сотрудников социальных учреждений и медработников продлеваются еще на два месяца — до 15 сентября и будут учитываться при расчете отпускных.

— В июле из бюджета РФ будут выплачены дополнительно по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой могут воспользоваться российские семьи, в которых растут около 28 млн детей.

— Дифференциация налоговой нагрузки. С 1 января будущего года изменится ставка налога на доходы физических лиц — с 13 до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год. Повышенной ставкой будет облагаться та часть доходов, которая превышает 5 млн в год. Что даст бюджету РФ около 60 млрд рублей. Эти средства будут целевым образом направляться на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций.

— Расширение финансирования программы поддержки занятости — «льготный кредит под 2% годовых». На ее реализацию будут выделены еще 100 млрд рублей. На сегодняшний день одобрены заявки от 90 тысяч компаний, где работают 2,4 млн сотрудников.

— Расширение возрастных границ получения статуса самозанятого — не с 18, а с 16 лет. В результате этот статус смогут получить еще около 3 млн граждан. Они также получат дополнительные налоговые льготы — налоговый капитал в размере одного МРОТ.

— Налоговый маневр в IT-отрасли — существенное сокращение нагрузки на фонд оплаты труда (основная статья расходов для высокотехнологичных компаний): с 14 до 7,6% бессрочно. Уменьшение ставки налога на прибыль: с 20 до 3% бессрочно.

— Предоставить право российским налоговым резидентам-владельцам зарубежных активов — уплачивать фиксированную налоговую сумму — 5 млн рублей в год — без дополнительной отчетности. Это даст стимул к развитию современного ответственного бизнеса именно в российской юрисдикции.

Глава государства также прокомментировал экономические последствия режима самоизоляции — в апреле, когда были введены ограничительные меры, объявлены нерабочие дни, ВВП России снизился на 12%.

— Сейчас нужно решить главную задачу — помочь людям вернуться к работе. Поручаю правительству РФ, региональным властям в контакте с Банком России принять все необходимые меры, чтобы уже в 2021 году полностью восстановить рынок труда, а это значит, что число безработных в России должно, как минимум, вернуться на докризисный уровень, а лучше, конечно, опуститься еще ниже, — заявил Владимир Путин. — Обращаюсь к главам регионов: крайне важен разумный, взвешенный и просчитанный подход к открытию экономики. Все решения должны приниматься своевременно, в соответствии с рекомендациями специалистов. Нужно так все спланировать и организовать, чтобы обеспечить безопасность граждан и при этом не задавить бизнес избыточными требованиями, не подорвать его работу, а значит, и доходы людей.

Президент также поручил правительству РФ оказать дополнительную финансовую помощь регионам — выделить еще 100 млрд рублей для компенсации расходов, связанных с реализацией мер борьбы с эпидемией и ее последствиями. Регионы, которые активно вкладывают свои ресурсы в проекты развития, будут поощряться. Плюс субъекты федерации дополнительно в 2020 году получат 100 млрд рублей на обновление региональной дорожной сети.

Фото с сайта Президента России