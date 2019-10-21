Доля женщин в премиальном банкинге выросла до 40%

Женщины стали активнее пользоваться премиальными банковскими услугами, показало исследование АО «Райффайзенбанк». С 2009 года доля клиентов-женщин выросла с 30% до почти 40%. Женщины чаще мужчин пользуются услугами банковских переводов, а вот доля операций с наличными у этой категории клиентов снижается не так быстро, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

В 2009 году 70% активных клиентов в сегменте премиум Райффайзенбанка были мужчинами. Теперь их доля сократилась до 60%. При этом существенных различий в финансовом поведении мужчин и женщин нет, однако отношение к операциям с наличными и денежными переводами у этих категорий клиентов несколько отличается.

Тренд на снижение интереса к работе с наличными характерен для всего рынка. Однако среди мужчин количество таких операций за 10 лет упало на 22%, а у женщин только на 8%. При этом средний размер операции при снятии наличных у всех клиентов вырос, в среднем, в два раза.

Женщины активнее используют денежные переводы: количество таких транзакций у женщин выросло в 1000 раз, у мужчин — в 550. Эти услуги стали популярнее на рынке благодаря развитию цифровых каналов.

— С 2009 года значительно изменился набор услуг в сегменте премиум: от модели менеджера в отделении банка мы перешли к синергии отделений и цифрового формата с онлайн-чатом и возможностью передавать и подписывать документы онлайн. Это удобно, и общение с банком не отнимает много времени. Изменилась и структура клиентов в премиальном сегменте. Более 70% наших клиентов семейные люди, и мы предлагаем продукты не только для клиента, но и для всей его семьи. Например, страховку для выезжающих за рубеж мы всегда оформим и супругу, и детям, — отметил руководитель управления по работе с премиальными клиентами Райффайзенбанка Кирилл Матвеев.

Структура операций всех категорий клиентов за 10 лет изменилась одинаково: доля транзакций по оплате товаров и услуг выросла с 60% до 90%, а денежных переводов — с незначительных 0,1% до 4,2%. Операции с наличными в 2009 году занимали около 40% от общего объема транзакций, в 2019-м их доля упала до 5%.

Фото: пресс-служба банка