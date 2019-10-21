Дрон вам больше не игрушка!

Оглашен новый порядок постановки на учет беспилотных воздушных судов. Стресс-новостью для их операторов могут стать два аспекта: новая арифметика штрафов и попадание в число подучетных аппаратов — даже тех, что числятся игрушками и продаются как игрушки. То есть габаритно-весовой диапазон охватывает сейчас практически всю предметную линейку понятия «беспилотник» — от квадрокоптера из магазина игрушек до 30-килограммовой машины самолетного типа.

— Государственный учет обязателен для беспилотных летательных аппаратов от 250 г до 30 кг, — сообщил на пресс-конференции, прошедшей в ИА «Интерфакс-Сибирь» Сергей Андреев, начальник отдела организации использования воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания Западно-Сибирского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта. — Эта процедура сейчас регламентирована постановлением Правительства РФ № 658, вступившим в силу 27 сентября. Предусмотрен заявительный порядок регистрации. Заявление должно подаваться в управление Росавиации в Москве. Подучетны все пользователи беспилотников: физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели. В заявлении указывается тип аппарата, марка и серийный номер, максимальная взлетная масса и данные владельца воздушного судна. Формы заявлений конфигурированы с учетом действия федерального закона №152 «О персональных данных».

При этом сам порядок использования воздушного пространства и порядок получения разрешений на использование воздушного пространства не меняется. Обязательной практикой остается получение разрешения на конкретный полет конкретного аппарата.

— Разрешения выдаются в наших центрах, ими же устанавливаются запретные ограничения на воздушное пространство, нам подается план полета воздушного судна, — поясняет Роман Пашнин, начальник Новосибирского зонального центра единой системы организации воздушного движения филиала «Аэронавигация Западной Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». — При полете над населенными пунктами необходимо получить разрешение у органов местного самоуправления. В нашем городе это мэрия и департамент по ЧС. Необходимо подать представление на установление местного временного режима полета в наш центр. У нас есть и электронный режим подачи заявления, и факсовый. В плане полета указывается учетный номер аппарата, выданный при постановке на учет. Разрешения оператору беспилотника выдаются непосредственно в день выполнения полетов. Пользователь звонит диспетчерам центра, подтверждает, что он готов к полету. Докладывает о начале и окончании полета, после этого ограничения, установленные для пилотируемых воздушных судов, снимаются.

Этот же центр определяет и список безоговорочно запретных зон. В Новосибирске, например, к ним относятся территории Новосибирского завода химконцентратов и некоторые другие промзоны. Воздушный коридор аэропорта Толмачево — пространство ограниченной доступности. По словам Сергея Андреева, для этой зоны существует практика временного режима полетов.

— Устанавливает этот режим начальник главного центра единой системы полетов — по представлению, подаваемому не позднее, чем за пять суток, — уточнил Сергей Андреев. — После того, как установлен временный режим, не менее чем за сутки подается план полета.

Как пояснил Андреев, длительность этой процедуры связана с тем, чтобы оповестить пользователей пилотируемых воздушных судов. Стоит задача развести в пространстве беспилотники и обычную авиацию, поскольку беспилотник, как фактор опасности, эквивалентен птице (а как максимум — агрессивному участнику воздушного боя). Да, террористического использования беспилотников в России не было, и крушение квадрокоптера пока зарегистрировано только одно — вошедшее в мем-фольклор крушение аппарата «Почты России». Но на то меры и упредительные, чтобы упреждать.

К слову, о «Почте России». Это самый деятельный участник процесса. Потому что заявления о постановке на учет пока доставляет только она. Никакой онлайновой доставки. Только конверты. И классические синие ящики.

— Заявления с обязательной пометкой на конверте «Учет БВС» принимают пока только на почте — по адресу: Москва, Ленинградский проспект, 37, корпус 2, — подтвердил Сергей Андреев. — Пока никаких электронных писем — только бумажные, в конвертах с пометкой. Сроки регистрации — 10 дней с момента поступления материалов в Москву. Переход на онлайн-регистрацию будет, но сейчас портал этот в разработке. Пока только «Почта России».

Неприятным сюрпризом для обладателей беспилотников может стать и новый уровень штрафов. Как сообщил начальник отдела надзора за использованием воздушного пространства и аэронавигационного обслуживания Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Сибирскому федеральному округу Сергей Байкалов, статья 11.4 пункт 1 «Нарушение воздушного пространства» федеральных Правил использования воздушного пространства влечет наложение административного штрафа в размере от 20 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц — от 250 до 300 тысяч рублей. Либо административное постановление о приостановлении деятельности на срок до 90 суток.

— Часть 2 статьи 11.4 — о наказаниях для лиц, которые запускают беспилотники, не имея разрешительных документов, — поясняет Сергей Байкалов. — Для граждан штраф от 30 до 50 тысяч, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей. А статья 11.5 «Нарушение правил эксплуатации беспилотных воздушных судов» предусматривает такие наказания: п.1. «Управление воздушным судном, не прошедшим государственную регистрацию либо не поставленным на государственный учет» — штраф от 2 до 2,5 тысячи рублей; п.8 «Допуск к полету воздушного судна, не прошедшего государственную регистрацию либо не поставленного на государственный учет» — штраф от 3 до 5 тысяч рублей для граждан и 5-15 тысяч для должностных лиц.

Бесспорно, что появление изменений в статье 11.4 и повышение штрафов станет неожиданностью для пользователей — они привыкли к ценовой пропорции штрафов в 1,5-3 тысячи рублей. На психологическом уровне они воспринимались ими как плата за полет, которую вполне окупал хайп от прогона роликов на YouTube и в социальных сетях. Нынешние же цифры звучат уже вполне грозно и карательно — именно как штрафы. А за творческими успехами в Интернете власти намерены следить.

— Ролики отслеживаются, — отметил Сергей Байкалов. — Есть уже наказанные люди. Например, популярный ролик «Полет над Михайловской набережной», выложенный в соцсети в августе, обошелся своему автору штрафом в 3 тысячи рублей.

По словам Сергея Байкалова, за 2018 год были зарегистрированы 6 нарушений, за 2019-й (по состоянию на октябрь) — уже 12. Основной тип нарушений — отсутствие плана полета. Ежедневно в небе Новосибирска летают около 40 учтенных беспилотников. Новосибирское небо вообще популярно у «дистанционных пилотов»: с высоты город и его окрестности — зрелище чрезвычайно эффектное. Потому в Рунете очень много желающих отщипнуть от лаврового венка известного фотографа Славы Степанова (Gelio). Тем более что видеокамеры сейчас имеют практически все беспилотники, включая те, что продаются в магазинах игрушек.

Люди, которые пользуются беспилотниками давно (например профессиональные фотографы), повышением штрафов вряд ли будут травмированы, поскольку они разрешительные документы уже получили. А вот дебютанты, на днях купившие квадрокоптер в детском универмаге, магазине игрушек или на AliExpress, получат свой яркий «нежданчик».

— Категория устанавливается по массе, — поясняет Сергей Андреев. — И игрушки, в нее попадающие, тоже подлежат учету. Более того, заявку на использование воздушного пространства необходимо подавать, даже если летательный аппарат легче 250 г. Торговым сетям, которые такие подотчетные игрушки имеют в своем ассортименте, конечно, необходимо информировать потенциальных покупателей об этом аспекте. Но пока на эту тему нет ни требований к ритейлерам-игрушечникам, ни стандартов такого оповещения. Это пока в сфере благой воли ритейлеров.

В общем, основные «адресаты» новых строгостей — это частные владельцы беспилотников, имеющие их в виде хобби-объекта. Ведомственные дроны в систему учета и контроля интегрированы куда плотнее, и для их пользователей никакого обострения вопроса, можно сказать, и не было. Ведомственные беспилотники маркируются, они проходят регистрацию сразу при принятии в пользование. А частные принимаются на государственный учет. Интересно, что в числе ведомственных беспилотников больше доля устройств так называемого самолетного типа, а в массовом коммерческом сегменте преобладают аппараты вертолетного типа. Впрочем, это логично: для ведомственных задач нужны самолетообразные дроны, большие и выносливые, а хобби-формат — это компактные квадракоптеры. Но теперь даже компактность — не основание уклониться от «государева ока». Неподучетны и неинтересны органам надзора будут разве что совсем крошечные аппаратики из тех, что продаются в универмагах FixPrice и чей функционал — облет детской площадки на радость оператору лет пяти.

— Количество беспилотных аппаратов растет быстро, — резюмировал Сергей Байкалов. — Но развернутой статистики пока нет. Она как раз и будет более точной после оттачивания системы учета.

Фото: pixabay.com, автор- pixel2013