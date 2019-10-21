АО «РЭС» награждено за победу в региональном этапе Всероссийского конкурса «МедиаТЭК» и участие в фестивале #ВместеЯрче

18 октября 2019 года в пресс-центре Правительства Новосибирской области состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса «МедиаТЭК» и организаций – участников Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.

Безусловным лидером по количеству и качеству проектов, представленных на региональный этап конкурса «МедиаТЭК», стала пресс-служба акционерного общества «Региональные электрические сети». АО «РЭС» были поданы заявки по 5 номинациям конкурса из 7 возможных, в том числе:

проект «Освещаем и просвещаем: энергия АО «РЭС» в медийной сети» в номинации «Лучшая пресс-служба в ТЭК»;

проект «Безопасность детей – взрослая задача» в номинации «Безопасная энергия»;

проект «Законность потребления электроэнергии – залог качественного электроснабжения» в номинации «Лучший потребитель – надежный партнер»;

и другие.

По решению регионального экспертного совета проекты компании в каждой из 5 номинаций были признаны лучшими. В ходе торжественной церемонии награждения Министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов вручил делегации АО «РЭС» 5 дипломов за 1 место в региональном этапе Всероссийского конкурса «МедиаТЭК».

Напомним, что проект АО «РЭС», посвященный формированию культуры цивилизованного потребления электроэнергии на территории Новосибирской области, занял II место и на федеральном этапе конкурса.

Кроме того, Денис Архипов вручил представителям АО «РЭС» «Благодарственное письмо» Губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в котором был отмечен большой вклад в организацию и проведение мероприятий Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Министр особенно отметил, что популяризация энергосберегающих технологий и повышение энергетической эффективности является одним из основных направлений реализации государственной программы. И поэтому очень ценно активное участие в подобных инициативах не только образовательных учреждений и средств массовой информации, но и энергетических компаний, которые помогают сформировать культуру бережного отношения к энергоресурсам и разумного потребления.

Фото предоставлено пресс-службой компании