Volkswagen решил «подогреть» рынок в Новосибирске

Дилерский центр Volkswagen, открытый 18 декабря компанией ООО «Фастар», — вторая по счету новосибирская репрезентация бренда. Первым представлять эту марку в городе стал автосалон московской группы компаний «Автомир», однако «Фастар» намерен перехватить концептуальное первенство.

По оценкам Томаса Мильца, главы марки «Volkswagen Легковые автомобили в России», два дилера на город — ситуация конкретно для Новосибирска отнюдь не противоречивая. Полицентричный почти двухмиллионник, где на каждый из градообразующий берегов по дилеру — модель достаточно продуктивная и удобная для немецкого концерна.

Это, как подчеркнул Томас Мильц, позволит увеличить и продажи по Сибири в целом, и, разумеется, в ее крупнейшем городе. А статистика продаж как раз нуждается в «подогреве»: она в нашем городе ниже общероссийской. В большой десятке продаж в категории «новые автомобили» Volkswagen в Новосибирске только на седьмом месте, тогда как в регионах центральных и западных его место в иерархии — пятое, а по Сибири — четвертое. Конечно, для Новосибирска такое отставание исторически объективно: многолетнюю эмоциональную привязанность к японским автомобилям (присущую уже второму поколению автомобилистов) перебороть нелегко. Но можно. Этим, собственно говоря, и займется Volkswagen с помощью обоих дилеров. Примечательна здесь и тематическая эволюция компании «Фастар»: полтора года назад она вступила на рынок именно с японской темой, став официальным дилером Mazda.

Ориентацию на мультимарочность «Фастар» по-прежнему сохраняет — является официальным дилером Mazda, Mitsubishi и планирует вскоре представить еще один культовый германский автобренд — Mercedes-Benz.

Впрочем, как отметил Дмитрий Максимов, руководитель отдела продаж марки Volkswagen в России, такой марочный диапазон не препятствует концептуально глубокой и актуальной подаче каждой из марок бренд-портфеля. В подаче Volkswagen ставка сделана на конвергенцию онлайнового и традиционного ритейла. При этом в салоне нет прилавочного принципа как такового, так что граница между онлайном и офлайном тут выглядит условно-философски. Рабочими инструментами менеджеров служат планшеты — на них конфигурируется каждый конкретный автомобиль, наполняясь опциями — олицетворяя автомобильный «индпошив».

Первичным персонификатором будущей покупки служат большие интерактивные дисплеи. Но и в натуральном воплощении весь модельный ряд тоже представлен в экспозоне на 850 кв. м, так что баланс виртуальности и осязаемой наглядности соблюден безупречно. Зона хранения крытая, с отлаженным температурным режимом — практика хранения машин под открытым небом тут упразднена изначально.

В дилерском центре будет представлена вся модельная линейка Volkswagen. За рамками остались лишь электромобили и гибриды.

— Такие машины есть в нашем модельном ряду, — отметил Томас Мильц. — Но в России их представление мы считаем преждевременным. Под электрические автомобили еще не создана инфраструктура. Думаю, более-менее зримое освоение темы в мегаполисах начнется года через три-четыре. И не стоит забывать, что в той же Норвегии, лидирующей по продажам электромобилей, эта товарная группа развивается благодаря государственным субсидиям. То есть продажи электромобилей там форсируются субсидиями. Так что для России мы пока думаем об экологической оптимизации ДВС-автомобилей, до электрических вариаций еще далеко.

По масштабу подачи товара новый дилершип претендует на статус самого яркого ритейл-дебюта года. Причем центр «Фастар» заведомо создан с большим заделом: за счет перепадов рельефа компактное с фасада здание вмещает в себя четыре просторных уровня — потенциал для столь же современного представления прочих позиций своего портфеля.

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