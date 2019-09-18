Дом на Республиканской: квартира к Новому году!

Работы на стройплощадке Дома на Республиканской подходят к завершению. Уже заканчивается оформление фасада, установка окон, укладка плитки в подъездных холлах, проделана бóльшая часть работ по созданию инженерных коммуникаций. Благоустраивается придомовая территория. Сдачи дома ждать осталось недолго — будущие новоселы уже могут готовиться к ремонту.

Новостройка расположена в тихом месте Дзержинского района с уже сложившейся инфраструктурой. Детский сад № 329, сад-ясли № 262, четыре общеобразовательных учреждения, музыкальная школа — все находятся в шаговой доступности. По соседству расположен и уютный сквер, где можно проводить свободное время. Инициатива создания «зеленого оазиса» принадлежит ГК «Расцветай».

У Дома на Республиканской следующие преимущества перед другими новостройками стандарт-класса: большие окна высотой 1,64 м, витражное остекление лоджий и балконов, использование технологии «мокрый» фасад, угловое панорамное остекление трехкомнатных квартир и окно в ванной комнате, колясочные, огороженный двор без машин, наличие детских игровых комплексов, вход через домофон.

Подробную информацию о Доме на Республиканской можно узнать у менеджеров отделов продаж.

Центральный офис продаж: ул. Фрунзе, 228, офис № 1

Офис продаж на объекте: ул. 25 лет Октября, 1/1

+7 (383) 255-88-22

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Республиканской». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Иллюстрация предоставлена ГК «Расцветай»