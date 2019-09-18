Количество обращений за услугами Росреестра растет

Количество поданных в управление заявлений о совершении регистрационных действий за 8 месяцев 2019 года выросло на 12 % и составило 510 тысяч, по сравнению с 454,8 тысячами за аналогичный период 2018 года. В 2017 году этот показатель составлял 410 тысяч регистрационных действий, это на 24 % меньше, по сравнению с текущим годом, сообщили в пресс-службе ведомства.

Всего за 8 месяцев 2019 года в управление поступило почти 44 тысячи заявлений о постановке на кадастровый учет объектов недвижимости по сравнению с 37 тысячами за аналогичный период прошлого года, рост составил 17 %.

Количество заявлений о регистрации прав составило более 434 тысяч, на 9 % больше чем в прошлом году.

В 4 раза выросло количество поданных заявлений о регистрации прав на машино-места – 1 615, и почти в 18 раз выросло количество заявлений о регистрации прав и сделок, поданных нотариусами – 8 672.

Фото: Gensa Gensa