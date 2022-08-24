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ДОМ.РФ и ВТБ упрощают строительство частных домов

  • 24/08/2022, 15:42
ВТБ одним из первых банков подключился к суперсервису «Строим дом» от Института развития ДОМ.РФ.

Банк ВТБОн направлен на взаимодействие всех участников рынка ИЖС в формате «одного окна» – от разработки проекта до ввода в эксплуатацию частного дома. Клиенты смогут выбрать подходящий объект и удаленно оформить ипотеку на строительство дома.

Пользователям платформы «Строим дом» доступен каталог из более чем 470 типовых проектов, реестр из 90 аккредитованных подрядных организаций и сервис для получения персональных рекомендаций по подготовке к строительству. На платформе также представлены предложения банков по ипотечному кредитованию.

«Сегодня рынок ипотечного кредитования ИЖС занимает лишь 2-3% от всех ипотечных продаж, что обусловлено его спецификой и дополнительными рисками как для клиентов, так и банков. Но потенциально сегмент частного домостроения – один из самых перспективных для рынка недвижимости в России. Население стремится жить в своих домах, все чаще предпочитая их многоэтажным новостройкам. К тому же, свой дом – это отличный стимул для роста благополучия российских семей, что особенно важно для социальной политики нашей страны. Поэтому мы начинаем тестировать новый сервис ДОМ.РФ одним из первых банков. Он сделает строительство частных домов для населения более предсказуемым и безопасным. По нашей оценке, именно за рынком частных домов – будущее», — прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ (ПАО) Евгений Дячкин.

Суперсервис будет поэтапно развиваться до конца 2023 года и в итоге позволит предоставлять населению комплексные услуги в сфере индивидуального жилищного строительства. В частности, здесь будут доступны услуги по покупке земли, заказу изыскательских и проектных работ по постановке объектов на кадастровый учет и их оформлению в собственность. На втором этапе суперсервис планируется распространить на многоквартирное строительство.

«Потенциал частного домостроения в России огромный. По опросу ВЦИОМ, индивидуальный дом – идеальный формат жилья для 45 млн семей, это три четверти населения страны, и с каждым годом таких граждан становится больше. ДОМ.РФ продолжает активную работу по разработке и запуску инструментов поддержки ИЖС. Одним из них стал суперсервис, который упрощает и ускоряет переезд граждан в собственный дом. Расширение пула банков-участников проекта даёт людям возможность выбрать наиболее подходящий им ипотечный продукт», — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

Для ВТБ стратегически важно способствовать росту и повышению устойчивости строительной отрасли страны, в том числе в сегменте ИЖС. Банк намерен увеличивать долю проектов индивидуального строительства в общем объеме ипотечных кредитов не только за счет улучшения условий в рамках собственных специализированных программ, но и благодаря активному участию в проектах партнеров.

В августе в рамках господдержки банк запустил ипотеку для самостоятельного возведения объекта недвижимости, позволяющую заемщику строить дом на своей или приобретаемой земле по собственному проекту. По мере развития, суперсервис «Строим дом» станет для такого частного застройщика платформой, позволяющей выбрать участок, заказать геодезические работы, подобрать материалы для строительства, заказать проект и даже оформить право собственности на построенный дом.

Фото: pixabay.com — dimitrisvetsikas1969

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Регионы: Сибирь

Теги : строительство дома ВТБ


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